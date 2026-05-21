Logo
Large banner

Snimio zmiju od dva metra pored rijeke u BiH

Autor:

ATV
21.05.2026 15:14

Komentari:

0
Змија дуга два метра снимљена поред Миљацке
Foto: Screenshot / YouTube

Na području Otoke u Sarajevu, danas, 21. maja, zabilježen je neuobičajen i uznemirujući prizor kada je građanin tokom šetnje uz Miljacku primijetio zmiju navodno dužu od dva metra.

Prema njegovim navodima, zmija se nalazila u neposrednoj blizini osnovne škole, što je izazvalo dodatnu zabrinutost.

НАТО дигао авионе

Svijet

Građani upozoreni, proglašena uzbuna: Hitno dignuti NATO avioni

Građanin koji je sve snimio mobilnim telefonom naveo je da je životinju uočio svega nekoliko centimetara od svoje ruke dok je prolazio pored žive ograde uz šetalište.

Ima li razloga za zabrinutost?

Portal "Radiosarajevo" kontaktirao je Emru Hamidović, doktora veterinarske medicine i magistra herpetologije (nauke koja izučava gmizavce) koja je objasnila o kojoj zmiji je riječ te da li ima razloga za zabrinutost.

Kako pojašnjava dr Emra, riječ je o zmiji ribarici.

"To je semiakvatična (poluvodena) vrsta zmije koja živi i na kopnu, ali je usko vezana za vodu jer uglavnom lovi ribice, punoglavce i ostale vodozemce u vodi", pojasnila je.

Ističe da navedena zmija nije otrovna te da se često može vidjeti kako se sunča u blizini vode.

"Tu joj je prirodno stanište, u blizini rijeke gdje održava vodeni ekosistem zdravim", pojasnila je dr Emra Hamidović.

Zmije u blizini Miljacke

Dodaje da je pored ove poluvodene zmije, još jednu vrlo moguće pronaći u blizini Miljacke.

Riječ je još o zmiji bjelouška.

Veterinarka pojašnjava da iako izgledaju opasne i imaju vidljive šare, nisu otrovne niti opasne za čovjeka.

"Kada se uplaše ispuštaju tečnost neugodnog mirisa iz žlijezda u blizini kloake (tjelesni otvor). To im je prvi mehanizam odbrane, a ne ugriz", poručila je dr Emra Hamidović.

СИПА

Hronika

U akciji SIPA uhapšen Prijedorčanin, oduzeta dva kilograma kokaina

Na kraju je naglasila važnost zmija za ekosistem poručujući da "moramo dijeliti stanište sa svim životinjama pa tako i sa zmijama, jer one neće napasti, samo žive i uživaju u suncu i rade dosta za našu okolinu i biodiverzitet".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zmija

Sarajevo

Zmija ribarica

Miljacka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дрвар град Титов град

Gradovi i opštine

Drvar prvi put proslavlja slavu grada - poruka okupljanja

6 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у Добој, гд‌је ће присуствовати потписивању приступница за стотину нових чланова у Градски одбор Младих социјалдемократа (МСД).

Gradovi i opštine

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

1 d

0
Кружни ток у Челинцу пуштен у саобраћај.

Gradovi i opštine

Uloženo 850.000 KM: Novi kružni tok u Čelincu otvoren za saobraćaj

1 d

0
Српске радње у Сарајеву обиљежене црвеном фарбом

Gradovi i opštine

Srbima u Sarajevu ponovo crtaju mete: Je li ovo nova "Kristalna noć"?

2 d

3

  • Najnovije

15

57

Iznenadila fanove: Breskvica prodaje luksuzne stvari iz svog ormara:

15

50

Stravičan slučaj nasilja u Srpskoj: Dječak tukao vršnjaka, ostali snimali

15

47

Putin: Nuklearno oružje mora da čuva suverenitet Rusije

15

46

Foča i zvanično dobila status grada; Vukadinović: Počinje nova era razvoja

15

38

Važna promjena na granicama ostaje na snazi još šest mjeseci: Slovenija donijela odluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner