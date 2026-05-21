Snimio zmiju od dva metra pored rijeke u BiH

Na području Otoke u Sarajevu, danas, 21. maja, zabilježen je neuobičajen i uznemirujući prizor kada je građanin tokom šetnje uz Miljacku primijetio zmiju navodno dužu od dva metra.

Prema njegovim navodima, zmija se nalazila u neposrednoj blizini osnovne škole, što je izazvalo dodatnu zabrinutost.

Građanin koji je sve snimio mobilnim telefonom naveo je da je životinju uočio svega nekoliko centimetara od svoje ruke dok je prolazio pored žive ograde uz šetalište.

Ima li razloga za zabrinutost?

Portal "Radiosarajevo" kontaktirao je Emru Hamidović, doktora veterinarske medicine i magistra herpetologije (nauke koja izučava gmizavce) koja je objasnila o kojoj zmiji je riječ te da li ima razloga za zabrinutost.

Kako pojašnjava dr Emra, riječ je o zmiji ribarici.

"To je semiakvatična (poluvodena) vrsta zmije koja živi i na kopnu, ali je usko vezana za vodu jer uglavnom lovi ribice, punoglavce i ostale vodozemce u vodi", pojasnila je.

Ističe da navedena zmija nije otrovna te da se često može vidjeti kako se sunča u blizini vode.

"Tu joj je prirodno stanište, u blizini rijeke gdje održava vodeni ekosistem zdravim", pojasnila je dr Emra Hamidović.

Zmije u blizini Miljacke

Dodaje da je pored ove poluvodene zmije, još jednu vrlo moguće pronaći u blizini Miljacke.

Riječ je još o zmiji bjelouška.

Veterinarka pojašnjava da iako izgledaju opasne i imaju vidljive šare, nisu otrovne niti opasne za čovjeka.

"Kada se uplaše ispuštaju tečnost neugodnog mirisa iz žlijezda u blizini kloake (tjelesni otvor). To im je prvi mehanizam odbrane, a ne ugriz", poručila je dr Emra Hamidović.

Na kraju je naglasila važnost zmija za ekosistem poručujući da "moramo dijeliti stanište sa svim životinjama pa tako i sa zmijama, jer one neće napasti, samo žive i uživaju u suncu i rade dosta za našu okolinu i biodiverzitet".