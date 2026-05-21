Stravičan slučaj nasilja u Srpskoj: Dječak tukao vršnjaka, ostali snimali

Slučaj fizičkog obračuna dvojice starijih maloljetnika zabilježen je u Milićima.
Drugi su sukob snimili, video je objavljen, a na njemu se jasno vidi kako jedan maloljetnik više puta udara drugog.
Snimak je objavljen na Jutjubu, ali ga nećemo prenijeti zbog uznemirujućih kadrova i zaštite dostojanstva maloljetnika.
Škola je, navode iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske, obavila razgovore sa učesnicima događaja i obavijestila nadležne institucije.
Održan je i sastanak multisektorskog tima kako bi se osiguralo koordinisano postupanje i podrška svim učesnicima.
"Incident se dogodio van školskog objekta, a škola je preduzela sve mjere koje su u njenoj nadležnosti, u skladu sa važećim procedurama i obavezama u zaštiti učenika. U slučaj su uključene i druge nadležne institucije, koje postupaju u okviru svojih nadležnosti. Takođe, zatraženo je od Republičkog pedagoškog zavoda da izvrši stručno-pedagoški nadzor i dostavi preporuke za dalje postupanje, kao i za dodatno unapređenje preventivnih mjera u školskom okruženju", navode iz resornog ministarstva, prenosi "Srpskainfo".
