Stručnjaci upozoravaju: Hiljade ljudi u riziku od ebole, svijet vidi samo ''vrh ledenog brijega''

Zdravstveni stručnjaci upozorili su da svijet trenutno vidi samo "vrh ledenog brijega" dok se širi smrtonosna epidemija ebole, a zbog pogoršanja zdravstvene situacije Indija i Afrička unija odgodile su planirani samit.

Globalne zdravstvene institucije upozorile su da broj potvrđenih slučajeva zaraze virusom ebole u najnovijoj epidemiji u Kongu predstavlja samo dio stvarnog broja oboljelih te da su slučajevi registrovani i daleko od početnog žarišta.

Do sada je potvrđeno oko 600 sumnjivih slučajeva, a procjenjuje se da je umrlo oko 130 osoba.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prošle sedmice proglasila je ovu epidemiju, ukupno 17. zabilježenu u Kongu, vanrednim događajem od međunarodnog javnozdravstvenog značaja.

Uganda je privremeno obustavila javni putnički saobraćaj prema Kongu u trajanju od četiri sedmice, dok transport hrane i robe ostaje dozvoljen.

Predsjedavajuća odbora Koalicije za inovacije u pripremi za epidemije (CEPI) Jane Halton uporedila je razvoj epidemije s ledenim brijegom.

"Vidjeli smo samo vrh ledenog brijega. A kako mu se približavamo, vidimo da je veoma velik", izjavila je Halton u Ženevi.

Dodala je da su stvarni razmjeri epidemije vjerovatno znatno veći od službeno potvrđenih podataka.

Govoreći o mogućnosti razvoja vakcine protiv soja Bundibugjo, navela je da postoji određeni potencijal, ali da je riječ o izuzetno zahtjevnom procesu.

Za razliku od soja Zaire, za Bundibugjo soj ebole trenutno ne postoji odobrena vakcina, iako su istraživanja započela i prije izbijanja epidemije.

Dodatnu zabrinutost izazvalo je potvrđivanje novih slučajeva u provinciji Južni Kivu, nekoliko stotina kilometara udaljenoj od početnog epicentra epidemije u provinciji Ituri

Portparol pobunjeničke grupe M23, koju podržava Ruanda, saopštio je da je potvrđen novi pozitivan slučaj u području pod njihovom kontrolom.

Po navodima pobunjenika, zaražena osoba doputovala je iz provincije Tshopo, gdje ranije nisu bili registrovani slučajevi.

Navodi se da je riječ o 28-godišnjoj osobi koja je preminula i sahranjena uz posebne zdravstvene mjere.

Lokalne vlasti saopštile su da je još jedna osoba sa sumnjom na zarazu stavljena u izolaciju.

Indija je objavila da odgađa samit Indija - Afrika, koji je trebao biti održan naredne sedmice u NjuDelhiju.

Indijsko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su obje strane zaključile da bi održavanje samita trebalo pomjeriti zbog razvoja zdravstvene situacije na afričkom kontinentu.

Indija je istovremeno izrazila spremnost da podrži napore afričkih centara za kontrolu bolesti u odgovoru na epidemiju.

Samit je bio planiran od 28. do 31. maja, a novi termin još nije objavljen.

Aerodrom Indira Gandhi u Nju Delhiju uveo je zdravstvena upozorenja za putnike koji dolaze iz Konga, Južnog Sudana i Ugande.

Po dostupnim podacima, tokom posljednjih 50 godina više od 15.000 ljudi umrlo je od visoko zarazne hemoragijske groznice izazvane virusom ebole u Africi.

(Radio Sarajevo)