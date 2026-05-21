Logo
Large banner

Polno prenosive bolesti dostigle rekordne nivoe u Evropi

Autor:

ATV
21.05.2026 17:41

Komentari:

0
Полно преносиве болести достигле рекордне нивое у Европи
Foto: Pixabay

Polno prenosive infekcije, uključujući gonoreju i sifilis, dostigle su rekordne nivoe u Evropi, prema novim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Registrovan je 106.331 slučaj gonoreje, što je povećanje od 303 odsto u odnosu na 2015. godinu, dok se sifilis više nego udvostručio u istom periodu na 45.557.

Андора

Zanimljivosti

U ovoj zemlji žive najdugovječniji ljudi u Evropi: Nemaju vojsku ni kriminal

U Španiji je registrovan najveći broj potvrđenih slučajeva gonoreje i sifilisa od evropskih zemalja - 37.169 i 11.556.

Šef jedinice Agencije za direktno prenosive i vakcinom sprečive bolesti Bruno Ćančio istakao je da zaštita seksualnog zdravlja ostaje jednostavna.

- Koristite kondome sa novim ili višestrukim partnerima i testirajte se ako imate simptome - rekao je Ćančio.

Ukazao je da ove infekcije mogu izazvati teške komplikacije, kao što su hronična bol i neplodnost, a u slučaju sifilisa i probleme sa srcem ili nervnim sistemom.

Нејмар

Fudbal

Loše vijesti za Nejmara: Propušta predstojeće mečeve

On je naveo da su se slučajevi kongenitalnog sifilisa "gdje infekcije direktno prelaze na novorođenčad, što dovodi do potencijalno doživotnih komplikacija" gotovo udvostručili od 2023. do 2024. godine.

Velika Britanija je uvela vakcinu protiv gonoreje 2025. godine, nakon što je dostigla rekordnih 85.000 slučajeva u 2023. godini.

Simptomi gonoreje mogu uključivati bol, neobičan iscjedak i upalu genitalija - ali u nekim slučajevima se ne pojavljuju simptomi.

Ljekari kažu da se sifilis može izbjeći pravilnom upotrebom kondoma i prihvatanjem vakcine ako se ponudi.

Аутомеханичар

Auto-moto

Kada je pravo vrijeme za veliki servis na automobilu

Simptomi sifilisa uključuju rane oko genitalija i usta, osip na rukama, gubitak kose i simptome slične gripu. Često ih je u početku teško primijetiti, mogu se pojaviti i nestati tokom vremena. Kao i gonoreja, može se izbjeći upotrebom kondoma i liječenjem antibioticima. Obe bolesti mogu izazvati ozbiljne probleme ako se ne liječe.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

polno prenosive bolesti

Seksualni odnosi

zdravlje

vakcinacija

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ископано буре: Сумња се да је у њему тијело Александра Нешовића Баје

Srbija

Iskopano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

1 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj: Pronađena droga ispod zadnjeg sjedišta automobila

1 h

0
У Бањалуци се одржава сједница Главног одбора СНСД-а у проширеном саставу.

Banja Luka

Počela sjednica Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Smrt banjalučkih beba - tragedija kada je svijet položio ispit iz okrutnosti

1 h

0

Više iz rubrike

воће бобице трешње дрво

Zdravlje

Zdravstvene blagodati trešanja: Šest razloga zašto ih treba jesti

4 h

0
Дјевојка сједи за столом и држи се за главу.

Zdravlje

Kortizol i žene: Zašto smo stalno iscrpljene?

22 h

0
Ови канцери не дају симптоме док болест не узнапредује, једини спас је ако урадите ово, апел је љекара

Zdravlje

Ovi kanceri ne daju simptome dok bolest ne uznapreduje, jedini spas je ako uradite ovo, apel je ljekara

1 d

0
Полицијско ауто

Zdravlje

Nestao Dario Korićanac iz Banjaluke: Vozilo pronađeno kod crkve

1 d

0

  • Najnovije

18

45

Iran planirao niz napada u Njemačkoj: Podignute optužnice protiv dvojice muškaraca

18

30

Stručnjaci upozoravaju: Hiljade ljudi u riziku od ebole, svijet vidi samo ''vrh ledenog brijega''

18

29

"Snaga SNSD-a ogleda se u ozbiljnosti rada i čvrstoj organizaciji"

18

15

Forenzičari pokušavaju da otvore zabetonirano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

18

12

Nesvakidašnja sreća u Hercegovini: Trojica braće istog dana postali d‌jedovi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner