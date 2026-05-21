Zdravstvene blagodati trešanja: Šest razloga zašto ih treba jesti

Trešnje su voće koje većinu ljudi podsjeća na d‌jetinjstvo, bar nas koji smo se kao d‌jeca peli na komšijske trešnje i jeli zrele, sočne plodove dok nas stomak ne zaboli.

Sredinom maja prve trešnje zriju, a oni koji imaju tu sreću da ih uberu na svom drvetu uživaće i u dobrobitima ovog voća.

1. Vitka linija, probava radi kao sat

Zahvaljujući obilju vlakana, ovo ukusno voće podstiče rad probave te pomaže u očuvanju vitke linije. U jednoj šoljici trešanja krije se samo 90 kcal, stoga uživajte u njihovoj sočnosti bez imalo griže savjesti.

2. Prevencija raka

Trešnje sadrže dosta vitamina C, vlakana, antocijanina i karotenoida, a sve su to sastojci koji pomažu u prevenciji raka. One sadrže i cijanidin, supstancu koja također štiti od karcinoma. Istraživanja su, naime, pokazala da se ćelije raka kada su izložene cijanidinu iz trešanja događa apoptoza, a to znači da ona odumire. Studije su otkrile i da cijanidin ima još jedno fantastično svojstvo: on, naime, potiče staničnu diferencijaciju, a to znači i da smanjuje rizik od pretvaranja zdravih ćelija u bolesne.

3. Prirodni lijek za giht i druga upalna stanja

Istraživanje u koje je bilo uključeno oko 600 ljudi pokazalo je da su oni koji su na dnevnoj bazi konzumirali 10-12 trešanja imali 35 posto manji rizik od napadaja gihta. Oni koji su jeli još i više trešanja smanjili su rizik za 50 posto. Giht je inače upala zglobova koja nastaje zbog povećane koncentracije mokraćne kiseline u zglobovima. Konzumacijom trešanja također ćete ublažiti tegobe artritisa, prenosi Stil

4. Smanjuju rizik od Alchajmerove bolesti i srčanih oboljenja

Istraživanja su pokazala da trešnje sadrže supstance koje povoljno d‌jeluju na moždane i nervne ćelije te smanjuju oksidativni stres. Antocijanini iz trešanja pomažu funkciji lipida u vašem organizmu te štite od upala i stvaranja plaka u krvnim sudovima. Melatonin što ga sadrži ovo voće također doprinosi boljim moždanim funkcijama te sprječava slabljenje pamćenja.

5. Smanjuju rizik od visokog pritiska i moždanog udara

Jedna šoljica trešanja sadrži oko 270 mg kalijuma, elektrolita koji je važan za rad mišića, srca, bubrega i nervnih ćelija. Velike količine kalijuma u organizmu uveliko smanjuju rizik od visokog krvnog pritiska i moždanog udara. Istraživanja su pokazala i da trešnje pomažu u oporavku nakon većih sportskih i fizičkih napora. Maratonci koji su dvaput na dan pili po 350 ml svježeg soka od trešanja puno su se brže oporavljali od posljedica naporne trke te su manje osjećali bol i upale.

6. Poboljšavaju kvalitetu sna

Trešnje su bogate melatoninom, koji naštimava naš unutrašnji sat te nam pomaže da bolje spavamo. Ako patite od nesanice, jedite trešnje u većim količinama. Njihovom konzumacijom zaštitićete se i od umora koji osjećate nakon dugog putovanja i promjene vremenskih zona. Za bolji san, trešnje možete konzumirati otprilike jedan sat prije odlaska na spavanje, a želite li ublažiti jet lag, nakon putovanja i promjene vremenske zone jedite ih nekoliko večeri zaredom.