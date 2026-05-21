Moguće novo poskupljenje lijekova u BiH

Autor:ATV
Komentari:0
Građane Bosne i Hercegovine već od juna mogla bi dočekati nova poskupljenja lijekova, nakon što su u zemljama regiona zabilježena povećanja cijena farmaceutskih proizvoda. Kako upozoravaju iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, rast cijena u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji direktno utječe i na formiranje maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova na domaćem tržištu.
Iz Agencije su ranije pojasnili da se cijene lijekova u BiH određuju na osnovu prosjeka cijena iz referentnih zemalja regiona, zbog čega svako povećanje u tim državama automatski otvara prostor za korekcije i u BiH.
"Kada u tim zemljama dolazi do povećanja cijena lijekova, dolazi do povećanja i maksimalne veleprodajne cijene lijeka u BiH, i samim tim proizvođači dobijaju prostor za podizanje cijena lijekova", naveli su iz Agencije.
Stručnjaci upozoravaju da bi najveći udar mogli osjetiti generički lijekovi, koji se koriste u liječenju najčešćih bolesti poput dijabetesa, hipertenzije i srčanih oboljenja, jer imaju malu profitnu maržu. S druge strane, naučnici upozoravaju da su ostaci antibiotika i drugih lijekova sve prisutniji u vodi i okolišu, što povećava rizik razvoja otpornosti bakterija na antibiotike, zbog čega smatraju da su dodatne mjere zaštite neophodne.
(Avaz)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
59 min0
Društvo
1 h0
Tenis
1 h2
BiH
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
15
57
15
50
15
47
15
46
15
38
Trenutno na programu