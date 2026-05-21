Napravite prevrnuti kolač s jabukama: Spoj mirisnog punjenja, mekanog biskvita i laganog šlaga

Mirisne pečene jabuke, mekani biskvit i lagani šlag čine ovaj kolač savršenim izborom za svaku priliku.

Sastojci za voćni dio:

- šest jabuka

- 75 grama šećera

- jedna kašičica mljevenog cimeta

Sastojci za biskvit:

- pet jaja

- pet kašika šećera (65 grama)

- pet kašika brašna (40 grama)

- pola vrećice praška za pecivo

- jedna vrećica vanilin šećera

Za ukrašavanje:

- 500 mililitara vrhnja za šlag

Priprema:

Jabuke operite, ogulite i prerežite na pola, zatim uklonite sjemenke i narežite ih na komade debljine otprilike osam milimetara. Pospite ih cimetom i manjom količinom šećera.

Tepsiju premažite maslacem i pobrašnite pa po dnu rasporedite ostatak šećera. Rernu zagrijte na 180 stepeni i jabuke pecite otprilike 25 minuta.

Za to vrijeme pripremite biskvit. Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke umutite u čvrst snijeg. Žumanjcima dodajte šećer i vanilin šećer pa umutite dok ne dobijete pjenastu smjesu. Dodajte brašno i prašak za pecivo te sve sjedinite u glatku smjesu, piše Kliks

Na kraju postepeno umiješajte snijeg od bjelanjaka, lagano miješajući kako bi smjesa ostala prozračna. Pečene jabuke izvadite iz rerne i preko njih ravnomjerno rasporedite pripremljeni biskvit.

Kolač pecite još 20 minuta na 180 stepeni, a zatim provjerite čačkalicom je li pečen. Ako je potrebno, produžite pečenje dodatnih pet minuta.

Nakon pečenja izvadite kolač iz rerne i ostavite nekoliko minuta, pa ga pažljivo preokrenite na podlogu. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Vrhnje umutite u čvrst šlag, potom ga nanesite preko ohlađenog kolača i ravnomjerno rasporedite. Prije serviranja kolač držite u frižideru najmanje četiri sata.