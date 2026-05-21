Logo
Large banner

Napravite prevrnuti kolač s jabukama: Spoj mirisnog punjenja, mekanog biskvita i laganog šlaga

Autor:

ATV
21.05.2026 13:03

Komentari:

0
колач десерт рецепт храна савјет
Foto: YouTube/printscreen

Napravite prevrnuti kolač s jabukama: Spoj mirisnog punjenja, mekanog biskvita i laganog šlaga

Mirisne pečene jabuke, mekani biskvit i lagani šlag čine ovaj kolač savršenim izborom za svaku priliku.

Sastojci za voćni dio:

- šest jabuka

- 75 grama šećera

- jedna kašičica mljevenog cimeta

Sastojci za biskvit:

- pet jaja

- pet kašika šećera (65 grama)

- pet kašika brašna (40 grama)

- pola vrećice praška za pecivo

- jedna vrećica vanilin šećera

Za ukrašavanje:

- 500 mililitara vrhnja za šlag

Priprema:

Jabuke operite, ogulite i prerežite na pola, zatim uklonite sjemenke i narežite ih na komade debljine otprilike osam milimetara. Pospite ih cimetom i manjom količinom šećera.

Tepsiju premažite maslacem i pobrašnite pa po dnu rasporedite ostatak šećera. Rernu zagrijte na 180 stepeni i jabuke pecite otprilike 25 minuta.

Za to vrijeme pripremite biskvit. Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke umutite u čvrst snijeg. Žumanjcima dodajte šećer i vanilin šećer pa umutite dok ne dobijete pjenastu smjesu. Dodajte brašno i prašak za pecivo te sve sjedinite u glatku smjesu, piše Kliks

Na kraju postepeno umiješajte snijeg od bjelanjaka, lagano miješajući kako bi smjesa ostala prozračna. Pečene jabuke izvadite iz rerne i preko njih ravnomjerno rasporedite pripremljeni biskvit.

Kolač pecite još 20 minuta na 180 stepeni, a zatim provjerite čačkalicom je li pečen. Ako je potrebno, produžite pečenje dodatnih pet minuta.

Nakon pečenja izvadite kolač iz rerne i ostavite nekoliko minuta, pa ga pažljivo preokrenite na podlogu. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Vrhnje umutite u čvrst šlag, potom ga nanesite preko ohlađenog kolača i ravnomjerno rasporedite. Prije serviranja kolač držite u frižideru najmanje četiri sata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

jabuka

kolač

desert

Recept

slatkiši

kuhinja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Киша

Društvo

Glavobolja i nespavanje: Kakvo nas raspoloženje očekuje sutra?

4 h

0
Саобраћај без посебних ограничења

Društvo

Saobraćaj bez posebnih ograničenja

7 h

0
Облачно сиво небо тамно киша црни облаци

Društvo

Danas ponegdje kratkotrajna kiša

8 h

0
Бијели лук скупљи од меса: Цијене на Тржници иду и до 20 КМ по килограму

Društvo

Bijeli luk skuplji od mesa: Cijene na Tržnici idu i do 20 KM po kilogramu

8 h

0

  • Najnovije

16

00

Više od 61 milion KM za projekte u 17 opština i gradova Srpske

16

00

Srbija uvodi koncept fleksibilnog korištenja vazdušnog prostora

15

57

Iznenadila fanove: Breskvica prodaje luksuzne stvari iz svog ormara:

15

50

Stravičan slučaj nasilja u Srpskoj: Dječak tukao vršnjaka, ostali snimali

15

47

Putin: Nuklearno oružje mora da čuva suverenitet Rusije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner