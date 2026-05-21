Napravite prevrnuti kolač s jabukama: Spoj mirisnog punjenja, mekanog biskvita i laganog šlaga
Mirisne pečene jabuke, mekani biskvit i lagani šlag čine ovaj kolač savršenim izborom za svaku priliku.
Sastojci za voćni dio:
- šest jabuka
- 75 grama šećera
- jedna kašičica mljevenog cimeta
Sastojci za biskvit:
- pet jaja
- pet kašika šećera (65 grama)
- pet kašika brašna (40 grama)
- pola vrećice praška za pecivo
- jedna vrećica vanilin šećera
Za ukrašavanje:
- 500 mililitara vrhnja za šlag
Priprema:
Jabuke operite, ogulite i prerežite na pola, zatim uklonite sjemenke i narežite ih na komade debljine otprilike osam milimetara. Pospite ih cimetom i manjom količinom šećera.
Tepsiju premažite maslacem i pobrašnite pa po dnu rasporedite ostatak šećera. Rernu zagrijte na 180 stepeni i jabuke pecite otprilike 25 minuta.
Za to vrijeme pripremite biskvit. Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke umutite u čvrst snijeg. Žumanjcima dodajte šećer i vanilin šećer pa umutite dok ne dobijete pjenastu smjesu. Dodajte brašno i prašak za pecivo te sve sjedinite u glatku smjesu, piše Kliks
Na kraju postepeno umiješajte snijeg od bjelanjaka, lagano miješajući kako bi smjesa ostala prozračna. Pečene jabuke izvadite iz rerne i preko njih ravnomjerno rasporedite pripremljeni biskvit.
Kolač pecite još 20 minuta na 180 stepeni, a zatim provjerite čačkalicom je li pečen. Ako je potrebno, produžite pečenje dodatnih pet minuta.
Nakon pečenja izvadite kolač iz rerne i ostavite nekoliko minuta, pa ga pažljivo preokrenite na podlogu. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Vrhnje umutite u čvrst šlag, potom ga nanesite preko ohlađenog kolača i ravnomjerno rasporedite. Prije serviranja kolač držite u frižideru najmanje četiri sata.
