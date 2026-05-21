Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode

21.05.2026 14:49

Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, naročito na sjeveru, a samo ponegd‌je je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak.

Uveče se očekuje razvedravanje, dok će u Hercegovini će biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren, na istoku i u višim pred‌jelima pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena, na momente i jaka do olujna bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 14, na jugu do 16, u višim pred‌jelima od šest stepeni, a najviša dnevna biće od 21 do 26, u višim pred‌jelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme, a prema večernjim časovima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Srna.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica četiri, Čemerno 13, Han Pijesak 14, Kneževo i Sokolac 15, Gacko i Mrkonjić Grad 16, Banjaluka 17, Sarajevo 18, Zvornik 19, Bijeljina i Višegrad 22, Doboj, Prijedor, Novi Grad i Srbac 23, Mostar 25 i Trebinje 26 stepeni Celzijusovih.

