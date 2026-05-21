Forenzičari pokušavaju da otvore zabetonirano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

U ataru sela Jarkovci, nakon višednevne i opsežne potrage, policijske snage i forenzičari locirali su i otkopali metalno bure sa zabetoniranim tijelom, za koje se sumnja da su ostaci brutalno ubijenog Aleksandra Nešovića Baje.

Podsjetimo, Nešović je smrtno ranjen u lokalu na Senjaku prije 10 dana, a zbog ubistva je uhapšeno više od 10 ljudi.

Pronalazak je označio dramatičan preokret u istrazi ovog slučaja, a scene sa terena bile su potresne.

Forenzičari su odmah započeli izuzetno tešku operaciju pokušaja otvaranja metalnog bureta, čija je težina potvrdila sumnje da je tijelo, u pokušaju da se trajno sakrije, zaliveno betonom. Snimci sa lica mjesta, do kojih je Telegraf.rs došao, svjedoče o mukotrpnoj borbi stručnjaka da probiju betonsku smjesu i izvuku dokaze iz bureta.

Policija je blokirala prilaze cijeloj lokaciji na kojoj je bure pronađeno, dok forenzičari prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog gnusnog zločina. Više javno tužilaštvo u Beogradu ranije je pokrenulo istragu protiv deset lica zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu Alekdandra Nešovića.