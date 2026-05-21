Iz Mrkodola kod Tomislavgrada stiže jedna posebno lijepa i rijetka vijest.

U velikoj porodici Tomić, koju u selu od milja zovu Pećenkovići, čak trojica braće istog dana postali su d‌jedovi.

Braća Miće, Joka i Neno 19. maja dobili su svoje nove životne radosti – unučiće Maru, Luku i Franju. Najprije je na svijet stigla mala Mara, potom Luka, a zatim i mali Franjo, čime je ovaj datum zauvijek postao poseban za cijelu porodicu.

Velika i složna porodica

Porodica Tomić poznata je kao velika, složna i povezana porodica u kojoj šestoro braće i jedna sestra godinama njeguju zajedništvo, međusobno poštovanje i porodične vrijednosti. Njihova povezanost sada je dodatno učvršćena jednom posebnom i radosnom porodičnom pričom.

Ovakav događaj prava je rijetkost ne samo u Mrkodolu nego i mnogo šire, ali jedno je sigurno – ovakve vijesti uvijek izazivaju osmijehe i radost.

Kada se u jednom danu rode čak troje unučića, riječ je o trenutku koji će se dugo pamtiti i prepričavati, piše Tomislavcity.com.