Logo
Large banner

Nesvakidašnja sreća u Hercegovini: Trojica braće istog dana postali d‌jedovi

Autor:

ATV
21.05.2026 18:12

Komentari:

0
Несвакидашња срећа у Херцеговини: Тројица браће истог дана постали д‌једови
Foto: Pixabay

Iz Mrkodola kod Tomislavgrada stiže jedna posebno lijepa i rijetka vijest.

U velikoj porodici Tomić, koju u selu od milja zovu Pećenkovići, čak trojica braće istog dana postali su d‌jedovi.

Braća Miće, Joka i Neno 19. maja dobili su svoje nove životne radosti – unučiće Maru, Luku i Franju. Najprije je na svijet stigla mala Mara, potom Luka, a zatim i mali Franjo, čime je ovaj datum zauvijek postao poseban za cijelu porodicu.

Velika i složna porodica

Porodica Tomić poznata je kao velika, složna i povezana porodica u kojoj šestoro braće i jedna sestra godinama njeguju zajedništvo, međusobno poštovanje i porodične vrijednosti. Njihova povezanost sada je dodatno učvršćena jednom posebnom i radosnom porodičnom pričom.

Урушио се бетон са зграде

Banja Luka

Urušio se beton sa zgrade u Banjaluci, oštećen automobil

Ovakav događaj prava je rijetkost ne samo u Mrkodolu nego i mnogo šire, ali jedno je sigurno – ovakve vijesti uvijek izazivaju osmijehe i radost.

Kada se u jednom danu rode čak troje unučića, riječ je o trenutku koji će se dugo pamtiti i prepričavati, piše Tomislavcity.com.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

djeda

sreća

Hercegovina

bebe

Braća iz Hercegovine

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Даријо Корићанац Бањалучанин нестао на подручју Влашића код Травника

Društvo

Brat nestalog Banjalučanina iznio sumnje: Molim se Bogu

2 h

0
Лијекови

Društvo

Moguće novo poskupljenje lijekova u BiH

3 h

0
Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде

Društvo

Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode

4 h

0
Туча на матури у Цазину

Društvo

Mame se potukle na maturi u Cazinu, očevi ih razdvajali

5 h

0

  • Najnovije

18

45

Iran planirao niz napada u Njemačkoj: Podignute optužnice protiv dvojice muškaraca

18

30

Stručnjaci upozoravaju: Hiljade ljudi u riziku od ebole, svijet vidi samo ''vrh ledenog brijega''

18

29

"Snaga SNSD-a ogleda se u ozbiljnosti rada i čvrstoj organizaciji"

18

15

Forenzičari pokušavaju da otvore zabetonirano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

18

12

Nesvakidašnja sreća u Hercegovini: Trojica braće istog dana postali d‌jedovi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner