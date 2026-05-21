SP u kajaku i kanuu: Održane timske trke u spustu

21.05.2026 18:50

Drugog takmičarskog dana na ICF Svjetskom prvenstvu vozile su se timske trke u spustu, a u borbu za medalje upustili su se i veterani u tri starosne kategorije.

U disicplini K 1 do titule svjetskih šampiona stiga je reprezentacija Slovenije za koju su veslali Til Tjas Kupš, Anže Urankar i Simon Oven iz Slovenije, Agustin Rebol, Maksens Baru, Klement Monžanel iz Francuske stigli su do srebra, a Leo Montule, Braim Vandekastel i Lean Bogarc iz Belgije osvojili su bronzanu medalju.

U disciplini K 1 kod seniorki do zlata su stigle Sesilija Panato, Maja Banjato i Serena Matilde Rosa iz Italije, srebro su osvojile Kristina Novosadova, Klara Vankova i Ana Retkova iz Češke Republike, a Sofija Šmit, Marija Veber i Konstance Fajn iz Njemačke domogle su se bronzane medalje.

U disciplini C 1 (kanu) Nikolas Sator, Teo Vien, Šarl Ferion iz Francuske osvojili su zlato, Normen Veber, Ole Švarc i Dominik Peš iz Njemačke stigli su do srebra, a Matej Vanek, Matoš Bajer i Jakim Hancel iz Češke Republike osvojili su bronzu.

U timskoj trci, u disciplini C 2 do zlata su stigli kanuisti Francuske, druga je kroz cilj prošla reprezentacija Češke Republike, a bronza su se domogli kanuisti Velike Britanije.

Danas su vozile i veteranske trke u muškoj i ženskoj konkurenciji i tri starosne kategorije.

K 1 veteranska kategorija 35 +:

1. Giljermo Fidalgo de Leon (Španija)

2. Davide Makanjan (Italija)

3. Ljubomir Spasik (Sjeverna Makedonija)

K 1 veteranska kategorija 45 +:

1. Hezuzes Leon Rodrigez (Španija)

2. Ales Marek (Češka Republika)

3. Igor Kuzmanović (BiH)

K 1 veteranska kategorija 55 +:

1. Metju Dalziel (Australija)

2. Paskal Luker (Holandija)

3. Nil Blekman (Velika Britanija)

C 1 (kanu) veteranska kategorija 35 +:

1. Martin Rubint (Češka Republika)

2. Tomislav Hohnjec (Hrvatska)

3. Simeon Hočevar (Slovenija)

K1 veteranska kategorija 35 + za žene:

1. Sabina Fuser (Njemačka)

2. Rakel Karbaho (Španija)

3. Seli Atkinson (Velika Britanija)

Nakon završetka timskih trka održana je i ceremonija dodjela medalja u spustu.

Trećeg takmičarskog dana na programu su trke u sprintu u kanjonu Tijesno (08.50 - 11.50 časova , 15.30 - 16.00 časova).

