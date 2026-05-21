SP u kajaku i kanuu: Održane timske trke u spustu

Autor:ATV
Komentari:0
Drugog takmičarskog dana na ICF Svjetskom prvenstvu vozile su se timske trke u spustu, a u borbu za medalje upustili su se i veterani u tri starosne kategorije.
U disicplini K 1 do titule svjetskih šampiona stiga je reprezentacija Slovenije za koju su veslali Til Tjas Kupš, Anže Urankar i Simon Oven iz Slovenije, Agustin Rebol, Maksens Baru, Klement Monžanel iz Francuske stigli su do srebra, a Leo Montule, Braim Vandekastel i Lean Bogarc iz Belgije osvojili su bronzanu medalju.
U disciplini K 1 kod seniorki do zlata su stigle Sesilija Panato, Maja Banjato i Serena Matilde Rosa iz Italije, srebro su osvojile Kristina Novosadova, Klara Vankova i Ana Retkova iz Češke Republike, a Sofija Šmit, Marija Veber i Konstance Fajn iz Njemačke domogle su se bronzane medalje.
U disciplini C 1 (kanu) Nikolas Sator, Teo Vien, Šarl Ferion iz Francuske osvojili su zlato, Normen Veber, Ole Švarc i Dominik Peš iz Njemačke stigli su do srebra, a Matej Vanek, Matoš Bajer i Jakim Hancel iz Češke Republike osvojili su bronzu.
U timskoj trci, u disciplini C 2 do zlata su stigli kanuisti Francuske, druga je kroz cilj prošla reprezentacija Češke Republike, a bronza su se domogli kanuisti Velike Britanije.
Danas su vozile i veteranske trke u muškoj i ženskoj konkurenciji i tri starosne kategorije.
K 1 veteranska kategorija 35 +:
1. Giljermo Fidalgo de Leon (Španija)
2. Davide Makanjan (Italija)
3. Ljubomir Spasik (Sjeverna Makedonija)
K 1 veteranska kategorija 45 +:
1. Hezuzes Leon Rodrigez (Španija)
2. Ales Marek (Češka Republika)
3. Igor Kuzmanović (BiH)
K 1 veteranska kategorija 55 +:
1. Metju Dalziel (Australija)
2. Paskal Luker (Holandija)
3. Nil Blekman (Velika Britanija)
C 1 (kanu) veteranska kategorija 35 +:
1. Martin Rubint (Češka Republika)
2. Tomislav Hohnjec (Hrvatska)
3. Simeon Hočevar (Slovenija)
K1 veteranska kategorija 35 + za žene:
1. Sabina Fuser (Njemačka)
2. Rakel Karbaho (Španija)
3. Seli Atkinson (Velika Britanija)
Nakon završetka timskih trka održana je i ceremonija dodjela medalja u spustu.
Trećeg takmičarskog dana na programu su trke u sprintu u kanjonu Tijesno (08.50 - 11.50 časova , 15.30 - 16.00 časova).
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
2 d0
Najnovije
21
19
21
09
21
08
21
05
21
02
Trenutno na programu