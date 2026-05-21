Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Vesna Vipotnik izjavila je na otvaranju dvodnevnog Simpozijuma o aritmijama u Bijeljini da je Republika Srpska ponosna što je domaćin ovako značajnog kardiološkog skupa i istakla da medicina jača kroz saradnju i unapređenje kompetencija zdravstvenih radnika.

Ministarstvo zdravlje i socijalne zaštite Republike Srpske je, kako je navela, opredijeljeno da podržava ovakve skupove.

"Kad jačamo kompetencije naših zdravstvenih radnika, jačamo čitav naš zdravstveni sistem", rekla je Vipotnik novinarima.

Ona je zahvalila Udruženju kardiologa Republike Srpske i Bolnici "Sveti vračevi" u Bijeljini, koji su organizatori simpozijuma, zato što su prepoznali značaj kontinuirane edukacije i međusobnog umrežavanja.

Predsjednik Udruženja kardiologa Milica Lovrić ističe da je na četvrtom okupljanju u Bijeljini broj učesnika nadmašio prethodni skup i da je riječ o eminentnim stručnjacima iz Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH.

"To ukazuje da je Bijeljina prepoznata kao kardiološki, elektrofiziološki i regionalni centar i da se ovaj simpozijum pretvara u stručnu platformu", navela je Lovrićeva, prenosi "Srna".

Prema njenim riječima, simpozijum je organizovan kroz osam sesija, jedna od njih je pedijatrijska, potom sesija medicinskih tehničara, a novina je radionica koja se bavi temom ablacije koja se odnedavno primjenjuje u Bijeljini.

"Imaćemo i sesiju specijalizanata koja ima takmičarski karakter, što pokazuje da Udruženje kardiologa puno ulaže u edukaciju mladih ljekara", istakla je Lovrićeva.

Ona je zahvalila Ministarstvu zdravlja i Vladi Republike Srpske za stalnu podršku Udruženju kardiologa i njihovim projektima radi poboljšanja dijagnostike i liječenja pacijenata.

Načelnik Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničnog centra (UKC) Republike Srpske Tamara Kovačević-Preradović, koja je i guverner 34. ogranka Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku, ukazala je na značaj saradnje za napredovanje u ovoj i svakoj drugoj oblasti.

Prema njenim riječima, UKC je referentna ustanova za cijelu Republiku Srpsku za kardiologiju, ali je vrlo važno da se na ovakvim skupovima pokaže koliko se svi dijelovi Republike Srpske razvijaju i da se sve bolnice Srpske opremaju savremenom opremom.

"Rezultate koje ćemo iznijeti na simpozijumu prezentovaćemo i na međunarodnoj sceni, to su naši veliki potencijali jer imamo stručnjake, edukujemo mlade ljude i želimo da omogućimo svim stanovnicima Republike Srpske maksimalno moguće kvalitetnu zdravstvenu zaštitu", rekla je Preradovićeva.

Ona kaže da Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srpske duži niz godina vode o tome računa, a kao zadatak stručnjaka izdvaja da edukuju mlađe kolege kroz udruženja kardiologa i zajedničko udruženje kardiologa Srbije i Republike Srpske.

Direktor bijeljinske bolnice Mikajlo Lazić ocijenio je da je kardiologija u ovoj zdravstvenoj ustanovi jedna od najrazvijenijih u regionu.

"Bijeljinska bolnica napreduje, ulaže u kardiologiju, ulaže i u sve ostale grane medicine, ali nekako je po kardiologiji prepoznatljiva", naveo je Lazić.

Simpozijum se održava u hotelu "Drina" u Bijeljini.