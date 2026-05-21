Отворен Фестивал науке у Бањалуци

Од трансформатора и хемијских вулкана, па све до чудесних појава свјетлости. Универзитетски град у Бањалуци постао је центар науке и маште. Да наука брише све границе, увјерили су се бројни посјетиоци Фестивала кроз више од стотину експеримената.
"Ми смо ту да прикажемо значај јавног здравља и да кроз разне експерименте И едукативни садржај прикажемо ту науку младима, а и да то повежемо са здрављем", рекао је Младен Мастиловић, стручни сарадник за радио-хемију на Институту за јавно здравство Републике Српске.
"Наш стандард смо прилагодили и млађим и старијима. За сада смо најинтересантнији вртићкој групи, они ту праве разне рељефне облике", рекла је Александра Петрашевић, доктор географских наука на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањалуци.
Највећа атракција, посебно за најмлађе, поново је био робот Роби, који је послао јасну поруку о важности истраживачког духа.
"Фестивал науке није само мјесто гдје учимо чињенице, ово је мјесто гдје будимо машту, постављамо питања и подстичемо младе људе како управо они могу бити будући научници", каже робот Роби.
Традиционално се окупило више од 20 факултета са Универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву. Представници ових академских заједница поручују – знање је инспиративно и доступно свима.
"Овај фестивал је показао да за науку не постоје ни географске ни генерацијске границе. Овђе имамо И младе из Бањалуке али и из разних других општина. Имамо и колеге из Источног Сарајева, Приједора, Фоче…", рекао је Далибор Алексић, професор Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци.
" Ми ћемо данас имати прилику да видимо како млади људи могу да се упознају са науком на један занимљив и практичан начин", рекла је Мирјана Лукић, Институт историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву.
Надлежне институције поручују да ће Влада Српске наредне године издвојити вишеструко већа средства за науку, јер је она предуслов за технолошки развој Републике. Улагање у образовање, науку и младе људе је стуб развоја Републике Српске.
"Већ од ове године ребалансом буџета бити повећана средства за научна истраживања, а наредне године биће вишеструко већа јер је то је предуслов за технолошки развој Републике Српске", рекао је Драга Мастиловић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
"Влада Српске у овом тренутку у Кампус улаже 3,5 милиона марака а планирана је изградња Научно-технолошког парка који ће у наредне двије године управо овђе представљати центар", рекао је Саво Минић, премијер Владе Републике Српске.
И ове године очекује се хиљада посјетилаца, највише, ученика основних и средњих школа. Улаз на све садржаје је бесплатан, а Бањалука је још једном успјешно положила испит из креативности.
