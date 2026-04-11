Savo Minić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić uputio je čestitku, povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, svim arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim pravoslavnim vjernicima u Republici Srpskoj.

- Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa, u ime Vlade Republike Srpske i svoje, upućujem iskrene čestitke - istakao je Minić.

Društvo Patrijarh Porfirije: Sišavši u ad, Gospod sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobijedio

Naveo je da je Vaskrs osnova naše vjere i življenja.

- U Prazniku nad praznicima nalazimo ishodište naš lične - hrišćanske snage. Realnost Vaskrsenja - pobjede života nad smrću bodri i savremenog čovjeka, dajući mu nadu i snažeći ga pred mnogobrojnim izazovima. U vremenu koje nosi svoje izuzetno breme poruka praznika treba da bude oprisutnjenija i osnaženija u srcima svih, a sljedstveno tome i u odnosu sa drugima. Želeći da u miru, zdravlju i radosti dočekate i proslavite Praznik nad praznicima, Hristovo Vaskrsenje, pozdravljam Vas sveradosnim pashalnim pozdravom: Hristos vaskrse - vaistinu vaskrse - navodi se u čestitki Minića.