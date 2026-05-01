Američki mediji: Globalni lider Milorad Dodik nagrađen za odbranu vjere i nacionalnog suvereniteta

U vrijeme kada su vjera, nacionalni identitet i sloboda govora sve više pod napadom širom svijeta, bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je poruku koja je duboko odjeknula među Amerikancima okupljenim u predgrađu Čikaga u četvrtak naveče, navodi američki portal Ilinois rivjuv.

Govoreći kao istaknuti gost na 12. Svjetskom forumu lidera Univerziteta Džadson, Dodik se obratio pred više od 300 zvanica, nudeći čvrstu odbranu demokratije, vjerske slobode i važnost snažnog položaja pred političkim pritiskom.

Prije događaja, predsjednik Dodik je prisustvovao prepunom prijemu gde se sastao sa pristalicama Foruma svjetskih lidera i fotografisao se sa studentima koji pohađaju hrišćanski univerzitet.

Dodik, dugogodišnji balkanski lider i otvoreni zagovornik nacionalnog suvereniteta, takođe je nagrađen kao prvi dobitnik nagrade Foruma "Zalaganje za demokratiju". Ovo priznanje ga svrstava među uglednu grupu bivših govornika među kojima su bivši američki predsjednik Džordž V. Buš, bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov, bivši britanski premijer Toni Bler i druge globalne ličnosti, piše portal Ilinois rivjuv.

Primiti priznanje na Džadson univerzitetu @JudsonU velika je čast, ali i obaveza da ostanemo dosljedni vrijednostima koje branimo.

Nagradu posvećujem svojoj majci, svom srpskom narodu i Republici Srpskoj.



Ova nagrada govori o putu koji nije bio lak, ali koji je uvijek imao jasan… pic.twitter.com/v8q6kcWAQc — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 1, 2026

U svom obraćanju, Dodik je naglasio rastuće izazove sa kojima se suočavaju nacije koje nastoje da očuvaju svoj kulturni i verski identitet usred pritiska međunarodnih institucija i političkih elita.

"Demokratija nije poslušnost globalnim strukturama moći. Radi se o volji naroda, zaštiti vjere i hrabrosti da se brane vrednosti vaše nacije – čak i kada to ima svoju cienu", rekao je Dodik.

Njegova poruka je odjeknula kod prisutnih, od kojih mnogi vide slične probleme u Sjedinjenim Državama, gdje se debate o vjerskim slobodama, roditeljskim pravima i nacionalnom identitetu nastavljaju intenzivirati pod vođstvom demokrata.

Organizatori događaja pohvalili su Dodika ne samo zbog njegovog liderstva u inostranstvu, već i zbog njegove spremnosti da se uključi u otvoreni dijalog o teškim pitanjima.

"Svrha Foruma svjetskih lidera je da okupi lidere koji oblikuju svijet i stvori otvoreni dijalog o složenim izazovima sa kojima se svi suočavamo u našim zemljama", rekao je predsjednik Foruma svetskih lidera Mark Vargas.

"Zato pozdravljamo glasove iz svih krajeva sveta koji se bave pitanjima poput vere, slobode i nacionalnog suvereniteta – a predsjednik Dodik je sve to ispunio", dodao je Vargas.

Događaj je vodila Alison Maloni, nacionalna televizijska ličnost i bivša voditeljka jutarnjeg programa Njusmaksa. Rič Louri, glavni urednik National Review-a, pridružio se Maloni na bini u sesiji pitanja i odgovora sa predsjednikom Dodikom i bivšim guvernerom Ilinoisa Rodom Blagojevićem – sinom srpskih roditelja imigranata, koji je kasnije postao dva puta birani guverner Ilinoisa.

Događaj je takođe istakao Dodikovu podršku vjerskim zajednicama, uključujući njegov dosadašnji dosije podržavanja hrišćanskih institucija i jevrejskih prava na Balkanu – sve rijeđi stav u regionima koji se suočavaju sa političkom i kulturnom nestabilnošću.

Forum svjetskih lidera nastavlja svoju misiju donošenja različitih globalnih perspektiva na kampuse, čak i dok se univerziteti širom zemlje suočavaju sa pritiskom da ućutkaju stavove koji dovode u pitanje progresivnu ortodoksiju.

Za mnoge prisutne, Dodikova posjeta je bila podsjetnik da je borba za slobodu – bilo u Istočnoj Evropi ili na američkom Srednjem zapadu – daleko od završetka.

I dok se debate o demokratiji, vjeri i nacionalnom identitetu nastavljaju odvijati, glasovi poput Dodikovog će vjerovatno ostati i uticajni i kontroverzni u godinama koje dolaze, zaključuju u Ilinois rivjuv.