"Nagrada Dodiku rezultat njegove dosljedne politike"

Nagrada američkog Univerziteta "Džadson" predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku rezultat je njegove strateški ispravne, dosljedne i taktički mudre politike, izjavila je Srni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Dragana Mitrović.

"Ovim je pokazano da je Dodikova politika izuzetno uspješna i prihvaćena, te da je on uvažen i poštovan u Sjedinjenim Državama", rekla je Mitrovićeva.

Ona je navela da je Dodik to postigao ne odstupajući od svoje dosljednosti.

Nagrada je, kaže, velika stvar i, bez obzira na to što se odnosi na doajena politike Republike Srpske i najistaknutijeg političara, ima uticaja i na srpsko-američke odnose imajući u vidu veliki ugled Dodika i njegove kontakte.

"Sada se otvara mogućnost da se, radeći na daljem produbljivanju tih odnosa, otvore mnoga nova vrata", zaključila je Mitrovićeva.

Predsjedniku Miloradu Dodiku uručeno je priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dodjeljuje Univerzitet "Džadson" u američkom gradu Eldžinu.