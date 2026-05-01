Logo
Large banner

Darko Mladić za ATV: General nije ništa bolje

Autor:

ATV
01.05.2026 14:54

Komentari:

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића
Foto: ATV

Sa ocem smo se juče čuli i on je manje više isto, nema nekih suštinskih razlika, samo mu je možda bolje glas, a ostalo, nažalost, ništa nije bolje, rekao je za ATV Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

"Sa ljekarom se još nismo čuli, očekujem da se danas čujemo da vidimo kakvo je stanje", rekao je Mladić.

Mladić ističe da su porodica i advokati od podnošenja zahtjeva 23. aprila u međuvremenu dobili dozvolu suda da objave veći dio podneska koji su uputili Mehanizmu.

"Može se desiti da mi prije ponedjeljka ne vidimo ništa iako je njima vjerovatno poslato jer je njima rok do kraja radnog vremena da to pošalju tako da još imaju vremena. Oni nemaju neku obavezu o roku kada je donose. Nadam se da će je brzo donijeti. Vjerovatno će tražiti odluku i od ostalih sudija kao i prošli put", rekao je Mladić.

On ističe da to ne mora nužno da odugovlači proces.

Роберт Фицо

Svijet

Fico: Kritikuju me zbog Putina, a onda se interesuju šta je rekao

"Oni mogu to paralelno da rade, moguće da rade na tome. Ja se nadam da ćemo u toku sljedeće nedjelje imati tu odluku", rekao je Mladić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Mladić

Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

Hag

liječenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Republika Srpska

Porodica Ratka Mladića još bez odluke Haga o puštanju generala na liječenje u Srbiju

1 h

0
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Republika Srpska

Rod Blagojević: Nagrada uručena Dodiku - veliki uspjeh

2 h

1
Драго и Нада Будиша

Republika Srpska

Svi su rekli - stradao je najbolji od nas: Nada Budiša o pogibiji supruga Drage

3 h

0
Извјештај Владе Српске СБ УН: Узурпатор Шмит деструктивнији него претходници

Republika Srpska

Izvještaj Vlade Srpske SB UN: Uzurpator Šmit destruktivniji nego prethodnici

3 h

0

  • Najnovije

15

13

Haotičan prvi maj: Sati u koloni, zakrčeno čak 17 graničnih prelaza

15

04

Vatra progutala štalu kod Gacka

14

58

Kakvo nas vrijeme očekuje drugog dana maja?

14

57

Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

14

54

Darko Mladić za ATV: General nije ništa bolje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner