Darko Mladić za ATV: General nije ništa bolje

Sa ocem smo se juče čuli i on je manje više isto, nema nekih suštinskih razlika, samo mu je možda bolje glas, a ostalo, nažalost, ništa nije bolje, rekao je za ATV Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

"Sa ljekarom se još nismo čuli, očekujem da se danas čujemo da vidimo kakvo je stanje", rekao je Mladić.

Mladić ističe da su porodica i advokati od podnošenja zahtjeva 23. aprila u međuvremenu dobili dozvolu suda da objave veći dio podneska koji su uputili Mehanizmu.

"Može se desiti da mi prije ponedjeljka ne vidimo ništa iako je njima vjerovatno poslato jer je njima rok do kraja radnog vremena da to pošalju tako da još imaju vremena. Oni nemaju neku obavezu o roku kada je donose. Nadam se da će je brzo donijeti. Vjerovatno će tražiti odluku i od ostalih sudija kao i prošli put", rekao je Mladić.

On ističe da to ne mora nužno da odugovlači proces.

"Oni mogu to paralelno da rade, moguće da rade na tome. Ja se nadam da ćemo u toku sljedeće nedjelje imati tu odluku", rekao je Mladić.