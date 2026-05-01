U Han Pijesku snijeg za 1. maj

01.05.2026 16:25

Мјесто у Републици Српској
Da nas zima još uvijek zvanično nije napustila dokaz tome su niske temperature, ali i snijeg u pojedinim dijelovima Republike Srpske kao što je to Han Pijesak.

Kako je objavljeno na društvenoj mreži Iks, juče je počeo da pada i obijelio Han Pijesak.

Podsjećamo, Prvi maj ove godine donio je rekorde kojima se niko nije obradovao. Riječ je o hladnoći koja je osvanula širom Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda sve je zapravo počelo još prije dva dana.

"Pod uticajem visinskog ciklona sa sjevera Rusije, do našeg regiona je došlo do priliva znatno hladnijeg vazduha od 29. aprila. Ovaj sistem je doneo i slab sneg na planinama tokom 30. aprila ujutru. Do večeri se razvedrilo, tokom naredne noći i 1. maja ujutru bilo je vrlo hladno uz slab mraz i u nižim predelima", kaže meteorolog Milica Đorđević

