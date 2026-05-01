Vlada Srpske spremna da obezbijedi sve potrebne garancije i uslove za liječenje generala Mladića

Vlada Republike Srpske uputila je humanitarni apel predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijeli Gati Santani da se, u skladu sa važećim pravilima i nadležnostima, razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbjeđivanja adekvatne medicinske njege.

Vlada Republike Srpske, na osnovu Ustava Republike Srpske i u skladu sa svojim nadležnostima, na telefonskoj sjednici održanoj 1. maja 2026. godine, razmatrala je Informaciju Ministarstva pravde Republike Srpske o zdravstvenom stanju gospodina Ratka Mladića, te donijela sljedeće:

Vlada Republike Srpske prihvata Informaciju Ministarstva pravde Republike Srpske o zdravstvenom stanju gospodina Ratka Mladića.

Vlada Republike Srpske će se, polazeći od humanitarnih razloga i principa zaštite ljudskog dostojanstva, obratiti Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove sa humanitarnim apelom u vezi sa zdravstvenim stanjem Ratka Mladića.

Humanitarni apel biće upućen predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Grasijeli Gati Santani, sa zahtjevom da se, u skladu sa važećim pravilima i nadležnostima, razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu radi obezbjeđivanja adekvatne medicinske njege, liječenja ili palijativne skrbi.

Vlada Republike Srpske izražava spremnost da obezbijedi sve potrebne garancije i uslove za liječenje na teritoriji Republike Srpske, kao i da postupi u skladu sa svim odlukama i nalozima nadležnih međunarodnih institucija.

