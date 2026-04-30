Pri kraju snimanje dokumentarca o generalu Mladiću

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je Srni da je pri kraju snimanje dokumentarnog filma o životu njegovog oca u kojem govore njegovi saborci, prijatelji, rodbina, ali i mnogi drugi.

On je rekao da snimanje filma traje već sedam, osam godina, da ga uglavnom sam finansira i da nedostaje novac za montažu.

Istakao je da je film o generalovom životu i karijeri sniman u različitim mjestima u Republici Srpskoj, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Darko Mladić kaže da je u planu snimanje i nekih stranih aktera, ako uspije do njih da dođe, nakon čega slijedi montaža koja će trajati više mjeseci.

Dodao da je rano govoriti o tome gdje će film biti premijerno prikazan, te da još nije razmišljao o marketinškom dijelu, što će se desiti nakon montaže.

"Trebaju nam finansije da bismo sve to završili. Film je skupa stvar ako hoćete da napravite dobar materijal", rekao je Darko Mladić.

Završio je Vojno-industrijsku školu u Zemunu, a Vojnu akademiju, Komandno-štabnu akademiju kao prvi u klasi.

Oficirsku karijeru započeo je 1965. godine u Skoplju, gdje napreduje do načelnika za nastavu 3. vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije /JNA/.

Početkom januara 1991. godine postao je pomoćnik komandanta Prištinskog korpusa, a krajem juna iste godine odlazi u Knin.

Početkom marta 1992. po naređenju načelnika Generalštaba JNA Blagoja Adžić sa dužnosti u Kninu odlazi u Sarajevo, gdje je preuzima dužnost od generala Milutina Kukanjca i postaje komandant 2. vojne oblasti JNA sa sjedištem u Sarajevu.

Tada je vanredno unaprijeđen u čin general-potpukovnika.

General Mladić je 12. maja 1992. godine, odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, a na prijedlog predsjednika Radovana Karadžića postavljen za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i na tom položaju je ostao do 1996. godine.

Redovno je unaprijeđen u čin general-pukovnika 24. juna 1994. godine.

Penzionisan je 28. februara 2001. godine ukazom tadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice.

Haško tužilaštvo ga je 1995. godine optužilo za ratne zločine u BiH, a uhapšen je 26. maja 2011. godine u Lazarevu kod Zrenjanina, nakon čega je izručen Haškom tribunalu.

Sudski proces protiv generala Mladića počeo je u Haškom tribunalu 3. juna 2011. godine, a u julu 2022. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog navodnog genocida i zločina protiv čovječnosti u BiH.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.