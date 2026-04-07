Kraj "Državnog posla“ poslije 14 godina emitovanja?

Emitovanje popularnog humorističnog serijala „Državni posao“ prekida se nakon 14 godina, pošto autori nisu dobili ugovor za novu sezonu, što su i sami naveli u videu simbolično nazvanom „The End?“.

Nakon 14 godina emitovanja i više od 2.500 epizoda, umjesto nove epizode gledaoce "Državnog posla" na njihovoj Fejsbuk stranici dočekala je ova tužna poruka.

Nikola Škorić, Dimitrije Banjac i Dejan Ćirjaković u kratkom videu saopštili su da nisu dobili ugovor za novu sezonu, te da slijedi pauza, možda "baš velika".

"Šta reći, evo nije prošlo 14 godina, ni 2.545 epizoda, a mi smo došli u situaciju da pravimo malu pauzu ili baš, baš, baš veliku pauzu. Šta ćeš...", kazao je Nikola Škorić, gledaocima “Državnog posla” poznat kao Dragan Torbica.

"To bi bilo to"

Dejan Ćirjaković - Boškić, zahvalio se publici na 14 godina bezrezervne podrške.

"Jednostavno, ugovor je istekao, nismo dobili novi i to baš u momentu kad sam u ličnoj karti htio da promijenim ime u Boškić", poručio je Ćirjaković.

Sličnu poruku imao je i Dimitrije Banjac, koji igra lik simpatičnog glavnog arhivatora Đorđe Čvarkov.

"To bi bilo to. Hvala vam za sve ove godine što ste nas gledali. Jedva čekamo da se vidimo ponovo”, naveo je on.

Čvarkov, Torbica i Boškić stekli veliku popularnost

Državni posao počeo je da se emituje u septembru 2012. godine na Radio-televiziji Vojvodine, a trojac, koji je iza sebe već imao rad na serijalima Noćna smena i Velika Srbija, stekao je popularnost tumačeći zaposlene u arhivskom od‌jeljenju državne firme, poigravajući se sa ustaljenim stereotipima Vojvođana, dođoša i mladog Srbijanca, prenosi 021.rs.

Režiju je radio Stojče Stoleski, dok je saradnik na scenariju bio Mladen Urdarević.

Tokom godina, Čvarkovu, Torbici i Boškiću priključivali su se i drugi likovi, poput spremačice Jagode (Tanja Pjevac) i vampira grofa Sekerešija (Srđana Timarova), koji je kasnije postao Krajišnik Dane. Tu je i poštar Duško (Vladan Grahovac Gringo).

Gostujuće uloge imali su i Nikola Jokić, Džon Čalis (Bojsi iz Mućki), Seka Sablić, Zoran Cvijanović, Lane Gutović, Zvonko Bogdan koji je pozajmio glas Lazi Malinačkom, Nikola Đuričko, Predrag Danilović, Zoran Kesić, Minja Subota, te brojne druge poznate ličnosti.

Osim dogodovština o Torbici, Čvarkovu, Boškiću, Babi, Žiki, Frau Šilovički, direktorima Dobrosavljevu i Marjanoviću, Smiljki, Milici, Radetu Kornjači i drugima, pojedine epizode bile su koncipirane tako da su direktna posveta uglavnom ljudima iz svijeta umetnosti koji su preminuli.

Nekoliko godina nakon emitovanja na RTV-u, serijal je počeo premijerno da se emituje na SuperstarTV kanalu Telekoma Srbija.

Ekipa je tokom godina realizovala nekoliko novogodišnjih specijala, ali i predstava. Državni posao je na velika vrata vratio skeč komediju na male ekrane u Srbiji, što je potom dovelo i do stvaranja novih serijala.