Poznati glumac pronađen mrtav u stanu

28.03.2026
14:37
Južnokorejski glumac Li Sang Bo preminuo je u 45. godini života, a njegova porodica zamolila je javnost za privatnost u ovako teškom periodu.
Iznenadna vijest o smrti popularnog glumca duboko je potresla javnost i ostavila u šoku brojne obožavaoce njegovog lika i djela.
Riječ je o umjetniku koji je decenijama gradio uspješnu karijeru, prepoznatljiv po svojim impresivnim ulogama i snažnoj harizmi kojom je privlačio pažnju na malim ekranima.
Glumac Li Sang Bo, koji je imao 45 godina, pronađen je mrtav u svom domu, neposredno nakon podneva po lokalnom vremenu u Južnoj Koreji.
Tužnu vijest potvrdila je njegova matična agencija "Koreja Menadžment Grup" u zvaničnom saopštenju.
Ono što je dodatno pojačalo misteriju i podstaklo javnu raspravu jeste odluka porodice preminulog glumca da zadrži detalje tragedije za sebe.
"Molimo za razumijevanje, nismo u mogućnosti da otkrijemo uzrok smrti, što je zahtjev njegove porodice. Sahrana će biti održana u sali broj 3 Centralnog pogrebnog doma Pjongtek, ali, uz poštovanje, odbijamo obavještavanje i posjete kako bismo zaštitili njegovu porodicu i molimo za vašu saradnju. Hvala vam“, navodi se u saopštenju agencije.
Rođen 1981. godine, Li Sang Bo je započeo svoju glumačku karijeru 2006. godine ulogom u drami "Nevidljivi čovek Čoi Jang Su".
Tokom godina, njegova filmografija obogaćena je brojnim popularnim naslovima, među kojima se izdvajaju serije "Privatni životi", "Gospođica Monte Kristo", kao i "Elegantna imperija".
Njegov doprinos južnokorejskoj televizijskoj produkciji ostaće upamćen kroz mnoge likove kojima je udahnuo život.
Ovim postupkom, njegovi najbliži saradnici i rodbina jasno su stavili do znanja da žele dostojanstven ispraćaj bez prisustva medija i javnosti, prenosi Telegraf.rs.
