Izabran najtužniji film svih vremena

22.03.2026

12:11

Ljubitelji filma izabrali su najtužniji film svih vremena, a pobjednik je, sa velikom prednošću ispred konkurencije, blokbaster "Titanik".

U anketi sprovedenoj među dvije hiljade gledalaca, film Džejmsa Kamerona iz 1997. godine nadmašio je klasike poput "The Notebook" i "Ghost".

Istraživanje, koje je naručio televizijski kanal Great Romance, pokazalo je da je čak 41 odsto ispitanika zaplakalo uz tragičnu ljubavnu priču bogate aristokratkinje Rouz Devit Bukater i siromašnog umjetnika Džeka Dosona na prvom i posljednjem putovanju Titanika.

Film u kojem glume Kejt Vinslet i Leonardo Dikaprio najviše je pogodio žene - gotovo polovina anketiranih (47 odsto) priznala je da su im zasuzile oči, dok je isto priznala i trećina muškaraca (34 odsto).

Na drugom mjestu našla se romantična drama "The Notebook" sa Rajanom Goslingom i Rejčel Mekadams, koju je petina gledalaca (20 odsto) proglasila filmom koji ih najviše tjera na plač. Priču o decenijama dugoj ljubavi Noe i Ali tužnijom su smatrale žene (26 odsto) nego muškarci (15 odsto).

Više od deset odsto ispitanika izjavilo je da ih je najviše rasplakao hit "Ghost" iz 1990. godine sa Patrikom Svejzijem i Demi Mur. Holivudski klasici poput "Gone with the Wind" i "Casablanca" dobili su 10, odnosno 9 odsto glasova, koliko je prikupila i moderna romantična komedija "Love Actually".

Na ostatku liste našli su se "Pretty Woman" (8 odsto), "Notting Hill" (6 odsto), "Dirty Dancing" (6 odsto) i "P.S. I love you" (6 odsto).

Istraživanje je takođe potvrdilo da žene dvostruko češće plaču tokom filmova nego muškarci, prenosi "b92".

