Nevjerovatno otkriće: DNK ovog naroda sadrži gen koji štiti od opasne bolesti

DNK stanovnika Sardinije sadrži gen koji pruža zaštitu od malarije, pokazuju rezultati studije koju su zajednički sproveli Institut za genetiku i biomedicinska istraživanja Nacionalnog istraživačkog savjeta (CNR) u Kaljariju i Univerzitet u Sasariju.

Istraživanje je pokazalo da mnogi stanovnici Sardinije u svojoj DNK nose varijantu gena sposobnu da spriječi razvoj parazita odgovornog za malariju, što otvara mogućnost razvoja novih medicinskih tretmana zasnovanih na ljudskoj genetici i evoluciji, prenosi agencija ANSA. Navodi se da je ovaj gen kod ljudi rođenih na ovom ostrvu vjerovatno evoluirao kao oblik zaštite nakon što je Homo sapiens napustio Afriku.

Istraživači CNR-a i Univerziteta u Sasariju, u studiji koju je koordinirao Frančesko Kuka, analizirali su DNK oko 7.000 volontera koji su učestvovali u velikom populacionom istraživanju.

Utvrđeno je da ovaj gen reguliše razvoj crvenih krvnih zrnaca – ćelija u kojima boravi parazit malarije – i dovodi do stvaranja većeg broja eritrocita sa specifičnim karakteristikama.

Kada su ćelije osoba sa ovom varijantom gena u laboratorijskim uslovima inficirane, parazit nije uspio da se razmnožava i na kraju je uginuo.

Ova genetska varijanta, koja je uobičajena na Sardiniji, nije prisutna u brojnim regionima svijeta gdje je malarija i dalje široko rasprostranjena, što ukazuje na to da se vjerovatno razvila nakon što je Homo sapiens napustio Afriku.