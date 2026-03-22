Nevjerovatno otkriće: DNK ovog naroda sadrži gen koji štiti od opasne bolesti

Izvor:

Tanjug

22.03.2026

11:44

Невјероватно откриће: ДНК овог народа садржи ген који штити од опасне болести

DNK stanovnika Sardinije sadrži gen koji pruža zaštitu od malarije, pokazuju rezultati studije koju su zajednički sproveli Institut za genetiku i biomedicinska istraživanja Nacionalnog istraživačkog savjeta (CNR) u Kaljariju i Univerzitet u Sasariju.

Istraživanje je pokazalo da mnogi stanovnici Sardinije u svojoj DNK nose varijantu gena sposobnu da spriječi razvoj parazita odgovornog za malariju, što otvara mogućnost razvoja novih medicinskih tretmana zasnovanih na ljudskoj genetici i evoluciji, prenosi agencija ANSA. Navodi se da je ovaj gen kod ljudi rođenih na ovom ostrvu vjerovatno evoluirao kao oblik zaštite nakon što je Homo sapiens napustio Afriku.

Naučnici pretvaraju probiotičke bakterije u lovce na tumore koji ubijaju rak

Istraživači CNR-a i Univerziteta u Sasariju, u studiji koju je koordinirao Frančesko Kuka, analizirali su DNK oko 7.000 volontera koji su učestvovali u velikom populacionom istraživanju.

Utvrđeno je da ovaj gen reguliše razvoj crvenih krvnih zrnaca – ćelija u kojima boravi parazit malarije – i dovodi do stvaranja većeg broja eritrocita sa specifičnim karakteristikama.

Možete li se prehladiti dok ste već prehlađeni?

Kada su ćelije osoba sa ovom varijantom gena u laboratorijskim uslovima inficirane, parazit nije uspio da se razmnožava i na kraju je uginuo.

Ova genetska varijanta, koja je uobičajena na Sardiniji, nije prisutna u brojnim regionima svijeta gdje je malarija i dalje široko rasprostranjena, što ukazuje na to da se vjerovatno razvila nakon što je Homo sapiens napustio Afriku.

Pročitajte više

Полиција Србија

Svijet

Potraga za pucačem u Zemunu: Ispalio četiri hica i nestao

2 h

0
Стигла британска нуклеарна подморница: Наоружана моћним ракетама спремна да зада ударац Ирану

Svijet

Stigla britanska nuklearna podmornica: Naoružana moćnim raketama spremna da zada udarac Iranu

3 h

0
Босанац напустио емисију: Непоштовање га избацило из такта

Scena

Bosanac napustio emisiju: Nepoštovanje ga izbacilo iz takta

3 h

0
Митрополит Јоаникије: Пост води у тајну страдања и васкрсења

Društvo

Mitropolit Joanikije: Post vodi u tajnu stradanja i vaskrsenja

3 h

0

Više iz rubrike

Користите Тиндер? Нова опција забринула кориснике

Nauka i tehnologija

Koristite Tinder? Nova opcija zabrinula korisnike

5 h

0
Комарац

Nauka i tehnologija

Neobičan eksperiment sa 100 gladnih komaraca otkrio tajne njihovog leta

16 h

0
Научници претварају пробиотичке бактерије у ловце на туморе који убијају рак

Nauka i tehnologija

Naučnici pretvaraju probiotičke bakterije u lovce na tumore koji ubijaju rak

20 h

0
спавање сан

Nauka i tehnologija

Aplikacije za bolji san imaju neočekivan uticaj na ljude koji pate od nesanice

1 d

0
Na ivici terena: Kenan Kamenjaš

Devet osoba izvučeno iz ruševina dvije zgrade

Izrael eliminisao komandanta Hezbolahovih elitnih snaga

Unija poslodavaca Srpske: Blokade na granicama moraju odmah biti zaustavljene

Peskov: Evropa u teškoj situaciji, ali odbija dijalog sa Rusijom

