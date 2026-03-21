Naučnici pretvaraju probiotičke bakterije u lovce na tumore koji ubijaju rak

Naučnici su pretvorili bakterije u „fabrike lijekova“ koje pronalaze tumore i bore se protiv raka iznutra.

Kod miševa, ove bakterije su se infiltrirale u tumore i proizvodile lijek protiv raka tačno na mjestu gdje je bio potreban. Ovaj ciljani pristup mogao bi učiniti tretmane efikasnijim i smanjiti nuspojave. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja prije testiranja na ljudima.

Inženjerski modifikovane bakterije uspjele su da pronađu tumore kod miševa i oslobode lijekove protiv raka direktno unutar njih. Ova „živa terapija“ mogla bi otvoriti novi put za preciznije liječenje raka.

Rak pogađa milione ljudi širom svijeta svake godine, a liječenje ostaje izazovno zbog složenosti bolesti. Nova otkrića sa kineskog Univerziteta Šandung ukazuju na moguću novu strategiju. Istraživači su pokazali da se Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) može modifikovati tako da nosi jedinjenja sa antikancerogenim dejstvom i cilja tumore kod miševa.

Bakterije prirodno žive u ljudskom tijelu i utiču i na zdravlje i na bolest. Naučnici istražuju da li se ovi mikroorganizmi mogu redizajnirati za borbu protiv raka, iako njihova efikasnost kao terapije još nije u potpunosti utvrđena.

Da bi testirali ovu ideju, istraživači su modifikovali probiotički soj Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) tako da može proizvoditi romidepsin (FK228), lijek sa antikancerogenim dejstvom.

Putem genetskog i genomskog inženjeringa razvijena je verzija bakterije sposobna da proizvodi ovaj lijek. Zatim je kreiran model na miševima uvođenjem ćelija karcinoma dojke, nakon čega su životinje tretirane modifikovanim bakterijama.

Kolonizacija tumora i ciljano oslobađanje lijeka

Eksperimenti su pokazali da je EcN sposoban da se akumulira unutar tumora i oslobađa romidepsin (FK228), kako u laboratorijskim uslovima tako i u živim organizmima. To omogućava bakterijama da funkcionišu kao usmjerena terapija, dostavljajući lijek direktno na mjesto tumora.

Ipak, neophodna su dodatna istraživanja. Ovaj pristup još nije testiran na ljudima, a buduće studije moraće da ispitaju potencijalne nuspojave, kao i načine za bezbjedno uklanjanje bakterija nakon tretmana. Ovi faktori mogli bi značajno uticati na primjenu modifikovanog EcN kao terapije protiv raka.

Strategija dvostrukog djelovanja u terapiji raka

„Probiotički soj Escherichia coli Nissle 1917 (EcN), kao potencijalni predstavnik bakterija koje ciljaju tumore, pruža veliku nadu u liječenju raka. Koristeći modifikovani EcN, možemo razvijati bakterijski potpomognute terapije usmjerene na tumore, za biosintezu i ciljanu dostavu malih molekula protiv raka“, navode naučnici.

„Escherichia coli Nissle 1917 kolonizuje tumor i, u sinergiji sa djelovanjem romidepsina, stvara terapiju protiv raka sa dvostrukim efektom.“

