Amerika uvela sankcije slovenačkoj firmi

Ured za kontrolu strane imovine, koji d‌jeluje u okviru američkog Ministarstva finansija, stavio je na listu sankcija ukupno 25 pojedinaca i kompanija zbog njihovih veza s Hezbolahom i Rusijom, uključujući i kompaniju za preprodaju telekomunikacijskih usluga Calllync, sa sjedištem u Celju.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD-a dodao je 16 kompanija na listu pojedinaca i poslovnih subjekata koje predvodi finansijer Hezbolaha i bivši službenik za javne investicije Ala Hasan Hamieh, navodi se na veb stranici Ministarstva finansija SAD-a.

- Ala Hamieh nadgleda mrežu kompanija kojima upravljaju članovi porodice i bliski saradnici, a koje peru novac i prikupljaju sredstva za Hezbolah. Ove osobe i kompanije, sa sjedištem u Libanu, Siriji, Poljskoj, Sloveniji, Kataru i Kanadi, bile su uključene u brojne ekonomske projekte i vjeruje se da su omogućile preusmjeravanje više od 100 miliona dolara od 2020. godine. Mreža predstavlja ključni izvor finansiranja Hezbolaha, koji nastavlja s nasiljem uprkos pozivima na razoružanje - prenosi slovenački 24ur.

Američki ministar finansija Skot Besent kaže da je "Iran glava zmije kada je u pitanju globalni terorizam, a njegovi posrednici poput Hezbolaha provode Teheranovu misiju sijanja haosa i uništenja izvan njegovih granica."

"Hezbolah nastavlja preusmjeravati sredstva koja s pravom pripadaju libanonskom narodu kako bi finansirao svoje terorističke operacije. Ova akcija cilja ključne igrače u njegovoj globalnoj finansijskoj mreži koji podržavaju njegove militantne aktivnosti", dodao je.

U slovenačkom registru preduzeća navodi se da je vlasnik kompanije Calllync Telekomunikacijske Storitve doo, sa sjedištem u Celju, Hašem Baha Adin, sa registrovanom adresom u Bejrutu. Prema podacima na web stranici Company Wall, kompanija je u 2024. godini ostvarila prihod od 5,6 miliona evra i ima samo jednog zaposlenog.

On nema bankovni račun u Sloveniji od februara. Hashema američko Ministarstvo finansija opisuje kao sirijskog brokera oružja koji sarađuje sa finansijskom mrežom Hezbolaha i drugim već sankcionisanim osobama.