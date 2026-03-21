Odbijanjem Berlina da kupuje ruske energente, Njemačka i njen narod bukvalno se dovode do ivice katastrofe, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Zaharova je u objavi na svom Telegram kanalu navela linkove do materijala koji pokazuju da odbijanje kupovine ruskih energenata najviše košta nemačke građane, dok se njemačka ekonomija pogoršava.

Diplomata je naglasila da je Njemačka nekada bila najveći uvoznik jeftinih ruskih energenata, što je ne samo pružilo značajan podsticaj njemačkom industrijskom razvoju, već je i učinilo njemačku robu mnogo konkurentnijom.

Odbijanje oslanjanja na pouzdane snabdevanje iz Rusije iz ideoloških i geopolitičkih razloga dovelo je do viših operativnih troškova za preduzeća i pokrenulo talas bankrotstava, primjetila je ona.

„Ali čak i usred ovih strašnih posljedica, nijedan savremeni njemački politički lider nije ni nagovestio najlogičnije riješenje — povratak energetskoj saradnji sa Rusijom“, naglasila je Zaharova.

Kao da su uništenje njemačke industrije i ekonomska stagnacija cilj politike njemačke vlade, zaključila je ona.

