Zaharova: Njemačka bez ruskih energenata na ivici katastrofe

21.03.2026

16:48

Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Odbijanjem Berlina da kupuje ruske energente, Njemačka i njen narod bukvalno se dovode do ivice katastrofe, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Zaharova je u objavi na svom Telegram kanalu navela linkove do materijala koji pokazuju da odbijanje kupovine ruskih energenata najviše košta nemačke građane, dok se njemačka ekonomija pogoršava.

„Njemačka i njen narod se bukvalno dovode na ivicu ponora“, prokomentarisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Diplomata je naglasila da je Njemačka nekada bila najveći uvoznik jeftinih ruskih energenata, što je ne samo pružilo značajan podsticaj njemačkom industrijskom razvoju, već je i učinilo njemačku robu mnogo konkurentnijom.

Odbijanje oslanjanja na pouzdane snabdevanje iz Rusije iz ideoloških i geopolitičkih razloga dovelo je do viših operativnih troškova za preduzeća i pokrenulo talas bankrotstava, primjetila je ona.

„Ali čak i usred ovih strašnih posljedica, nijedan savremeni njemački politički lider nije ni nagovestio najlogičnije riješenje — povratak energetskoj saradnji sa Rusijom“, naglasila je Zaharova.

Kao da su uništenje njemačke industrije i ekonomska stagnacija cilj politike njemačke vlade, zaključila je ona.

(sputnik srbija)

Marija Zaharova

Rusija

Njemačka

Nafta

Pročitajte više

Марија Захарова

Svijet

Zaharova o Makronu: Rizikuje da ostane bez funkcije

3 d

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Umjesto da pregovaraju za stolom, podvukli su pod sto

2 d

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Brisel igra "šibicarenje" i daje odriješene ruke Kurtiju

1 sedm

0
Марија Захарова

Svijet

U napadu na Iran oštećen ruski konzulat, oglasila se Zaharova

1 sedm

0

Više iz rubrike

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Nema novca za Kijev dok traje naftna blokada

1 h

0
У пожару у корејској фабрици аутодијелова 14 погинулих и 60 повријеђених

Svijet

U požaru u korejskoj fabrici autodijelova 14 poginulih i 60 povrijeđenih

2 h

1
Изашао у ноћни клуб па нестао: Студента пронашли мртвог, а сумња се да је ово узрок

Svijet

Izašao u noćni klub pa nestao: Studenta pronašli mrtvog, a sumnja se da je ovo uzrok

2 h

0
Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Svijet

Slovenija razmatra vojni transport goriva i ograničenje točenja za strance

2 h

1
