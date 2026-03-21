Sijarto: Nema novca za Kijev dok traje naftna blokada

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da Budimpešta neće podržati slanje novca Ukrajini dok je na snazi naftna blokada.

Sijarto je odbacio tvrdnje ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da će EU pronaći način da odobri kredit od 90 milijardi evra.

"Predsjednik Zelenski nije u pravu, jer u EU postoje jasna pravila: Brisel može da odobri tih 90 milijardi evra Ukrajini samo jednoglasno", rekao je Sijarto.

On je istakao da je stav Mađarske jasan - prvo nafta, pa novac, prenio je mađarski list "Hirado".

Sijarto je dodao da Zelenski prvo treba da "prekine lošu predstavu i prestane sa lažima", da obnovi isporuke sirove nafte Mađarskoj i da pruži garancije da se blokada neće ponoviti, nakon čega bi moglo da se razgovara o finansijskoj pomoći.

Istovremeno, Sijarto je rekao da će aktuelna vlast u Mađarskoj pobijediti na parlamentarnim izborima 12. aprila i da će tada Ukrajinci koji pokušavaju da utiču na rezultate morati da se suoče sa posljedicama.

On je ocijenio da je 12. april ključni datum ne samo za Mađarsku već i za Ukrajinu i da Mađari na izborima mogu jasno da pošalju poruku da ne žele da ratuju, da ne žele da šalju novac Ukrajini i da se protive ulasku Kijeva u EU.