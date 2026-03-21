Tramp o smrti Čak Norisa: Bio je sjajan momak

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je povodom smrti glumca i majstora borilačkih vještina Čaka Norisa da je on bio "sjajan momak i pristalica".

"Čak Noris je umro. Nisam to znao. Bio je sjajan momak... Ne bi vam palo na pamet da se borite sa njim. Mogu vam reći, bio je zaista dobar i jak momak. Bio je sjajan pristalica. Baš šteta", rekao je Tramp novinarima dok je u petak napuštao Bijelu kuću i spremao se za put u Mar-a-Lago, prenosi "Njuzvik".

Noris je preminuo u 87. godini u bolnici na Havajima.

NOW - Trump on Chuck Norris' death: "He was a tough great guy and he was a great supporter." pic.twitter.com/rsrYgeWhKB — Disclose.tv (@disclosetv) March 20, 2026

U četvrtak je bio hospitalizovan u tamošnjoj bolnici, iako nije poznato šta je bio razlog hospitalizacije.

Čak Noris bio je nosilac crnog pojasa u karateu, tekvondou, brazilskom džiu-džicuu, džudou i teng su dou.

Pored glume i borilačkih vještina, bio je poznat i po političkom angažmanu – podržavao je republikanske kandidate i otvoreno isticao svoje hrišćanske vrijednosti i prava na nošenje oružja.

Podržao je Donalda Trampa u njegovoj prvoj predsjedničkoj kandidaturi 2016. godine, a prije predsjedničkih izbora 2020. i 2024. godine, pisao je gostujuće kolumne hvaleći američkog predsjednika.

