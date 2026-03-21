Nikola Topić i Oklahoma ne idu kod Donalda Trampa u Bijelu kuću

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera neće obaviti tradicionalnu posjetu Bijeloj kući kako bi proslavili osvajanje NBA šampionata 2025. godine, potvrdio je portparol tima za The Athletic.

Kao razlog, iz tima navode “probleme sa vremenom”.

- Bili smo u kontaktu sa Bijelom kućom i zahvalni smo na komunikaciji koju smo imali, ali jednostavno vrijeme nije odgovaralo - rekao je portparol Tandera.

Podsjetimo, Oklahoma je prošlog juna u sedmoj utakmici finala pobijedila Indijanu i osvojila prvu titulu još od preseljenja franšize iz Sijetla 2007. godine.

Tradicija posjete Bijele kuće datira još iz 1960-ih, ali je tokom mandata Donalda Trampa bila prekinuta. Golden Stejt Voriorsi su, na primjer, odbili posetu 2017. i 2018.

Oklahoma je trenutno na sredini turneje od pet utakmica, a naredni meč igraju protiv Vašingtona, što bi teoretski bio logičan trenutak za posjetu. Međutim, kratki vremenski razmak do duela sa Filadelfija Seventisiksersima u ponedjeljak mogao je doprinijeti “problemima sa vremenom”.

Ekipa iz Oklahome igra sjajnu sezonu i trenutno vodi u ligi sa 55 pobjeda.