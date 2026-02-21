Nikola Topić se otvorio o borbi s rakom i treniranju tokom hemioterapije: "Pamtiću to do kraja života"

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je sjajnu utakmicu u prvoj utakmici pred svojim navijačima u Oklahomi pokazao kakav je potencijal i kakav talenat posjeduje.

Za 11 minuta igre Nikola Topić je zabilježio devet poena (3/4 za dva, 1/2 za tri), tri skoka i dvije asistencije. Čim je ušao u igru postigao je četiri brza poena, a onda je na startu četvrte četvrtine priredio mali šou i podigao publiku i saigrače na noge.

Prošao je kroz najteži period srpski plejmejker, pobijedio je rak testisa, prethodno i tešku povredu ligamenta koljena, a poslije pauze od skoro dvije godine ponovo je na parketu i pokazuje zbog čega ga je Oklahoma izabrala kao 10. pika na NBA draftu prije dvije godine.

Sada je i po prvi put stao pred novinare posle jedne utakmice Oklahome u NBA ligi.

Kako su izgledale ove posljednje dvije utakmice za tebe, ne samo da si prvi put bio na parketu u Oklahomi, već si bio i ključni faktor u pobjedi?

- U početku je bilo prilično čudno. Polako ponovo hvatam osjećaj za igru. Bio sam van terena neko vrijeme i bilo je baš neobično vratiti se. Uhvatio sam sebe kako radim neke stvari koje ranije nikad nisam radio. Bilo je prilično teško da se prilagodim na to, ali svaka utakmica je bila sve bolja. Prva u G ligi, druga je bila bolja. Prva ovde je bila okej, druga bolja. Mislim da će biti samo još bolje.

U utakmici protiv Milvokija dobio si ovacije kada si ušao u igru i već u prvom napadu upisao asistenciju. Dolaziš s reputacijom plejmejkera. Šta pamtiš iz tog trenutka, kako si se osjećao?

- To je bio nevjerovatan trenutak. Pamtiću ga do kraja života zahvaljujući navijačima. Sigurno ću ga pamtiti zauvijek. Bilo je sjajno. A ta asistencija… krenuo sam u prodor, mislim da je Bobi Portis bio na meni, pa sam jednostavno pročitao situaciju. Kao i uvijek, pokušavam da donosim prave odluke i čitam odbranu. Džeger je bio otvoren, dodao sam mu loptu i, srećom, pogodio je i to je bilo to.

Večeras si bio dio dva veoma važna naleta vaše ekipe koji su donijeli ovu pobjedu. Šta je funkcionisalo u tim trenucima i pomoglo vam da napravite razliku?

- Mislim da smo igrali jako dobru odbranu. Skakali smo dobro, što nam je omogućilo tranziciju, u kojoj smo bili sjajni. Onda smo dolazili do dobrih šuteva, dijelili loptu. Bilo je prilično jednostavno. Kada pomjeramo loptu, ulazimo u reket, skačemo i trčimo, sa ovim momcima je stvarno lako igrati.

Koliko ti je značila podrška saigrača i cijele organizacije tokom ovog dvogodišnjeg procesa?

- Mnogo, naravno. Moram da zahvalim cijeloj organizaciji Tandera – od igrača, preko stručnog štaba, medicinskog tima do uprave. Svi su bili ogromna podrška tokom cijelog procesa. I naravno navijači. Na tome ću im biti zahvalna do kraja života. Pamtiću to zauvijek i pokušaću da im se odužim na terenu.

Pomenuo si tokom Ljetnje lige da si mnogo naučio o sebi dok si se oporavljao od povrede prednjih ukrštenih ligamenata. Šta si naučio o sebi kroz ovaj posljednji proces?

- Mislim da sam ponovo mnogo naučio o sebi. Situacija je bila prilično neobična, pa naučiš mnogo o svom tijelu, o tome kako reaguje na različite stvari. Bilo je ohrabrujuće to vidjeti i veoma sam zahvalan što sada stojim ovdje i razgovaram sa vama. Rekao bih da je to najvažnije.

Možeš li da govoriš o "nevidljivom radu" koji si ulagao da ostaneš spreman za teren, dok si istovremeno prolazio kroz hemoterapije i sve to?

- Trudio sam se da budem što spremniji. Trenirao sam koliko god sam mogao, jer sam se tako osjećao bolje, to je bio jedini razlog. Postoje i studije koje pokazuju da treniranje tokom tih terapija može da pomogne, i meni je sigurno pomoglo.

Tek ti je druga utakmica, ali djelovao si veoma samouvjereno. Da li si se osjećao toliko samouvereno kako si izgledao?

- Ne. Bio sam nervozan. To mi je, izgleda, jedna od jačih strana, da sakrijem emocije. Bila sam prilično nervozan, ali sam djelovao samouvereno.

Koja je najteža stvar? Praktično nisi igrao nekoliko godina, a ovo ti je druga NBA utakmica. Šta je najveća prepreka?

- Rekao bih fizička igra. Mnogo je drugačije u odnosu na evropsku košarku i Ljetnju ligu u kojoj sam igrao. Mislim da je to najveća stvar na koju ću morati da se prilagodim - zaključio je Nikola Topić.

(Telegraf.rs)