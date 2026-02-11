Hrabri Topić zablistao – iz Oklahome tvrde: Svi smo uz Nikolu, imamo plan!

Nikola Topić, talentovani srpski košarkaš, odigrao je prvi meč u razvojnom timu Oklahome poslije dijagnostifikovane teške bolesti, a odmah je uslijedio i drugi vezani meč.

Poslije prve utakmice dobio je pohvale od trenera Danijela Diksona. Ističe Dikson da Oklahoma ima plan za Nikolu i da je uz njega.

U meču protiv Majamijeve filijale Topić je odigrao 16 minuta i za to vrijeme upisao je sedam poena, sedam asistencija kao i jedan skok. Noć kasnije mladi srpski košarkaš odigrao je još bolji meč.

Oklahoma je savladala Skajfors (127:118), a Topić je na parketu proveo 20 minuta i to kakvih!

Talentovani srpski košarkaš upisao je 22 poena, četiri asistencije, dva skoka kao i dvije ukradene lopte. Šutirao je 7/12, a pogodio je četiri trojke.

Danijel Dikson, trener Oklahome, već je poslije prve utakmice po povratku hvalio Topića.

„Ne bih da ulazim u detalje. Idemo korak po korak sa Nikolom, imamo plan za njega. Vrlo sam srećan što je opet na terenu u dresu i patikama. Srećni smo kao organizacija što smo uz njega tokom čitavog procesa“, rekao je Dikson.

Trener je dodao da je primetio osmijeh kod Nikole kada je ušao u igru.

„Nikola je prošao kroz tonu emocija. Oduzeto mu je nešto što voli od malena i to nije lako. Ali on je borben i ne odustaje, zna da cijela organizacija stoji iza njega. Guramo ga napred. Mnogo sam ponosan, vidio sam osmijeh kod njega kada je izašao na teren i radio ono u čemu uživa. Toliko toga pozitivnog se desilo kada je kročio na parket i borio se. I uradio je sjajan posao“, objasnio je Dikson.

(Sputnjik)