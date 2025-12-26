Logo
Large banner

Jokić objasnio šta za njega znači rekordni Božić

26.12.2025

10:31

Komentari:

0
Јокић објаснио шта за њега значи рекордни Божић
Foto: Tanjug / AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je mijenjao tok istorije NBA u utakmici u kojoj je Denver teškom mukom pobijedio Minesotu na parketu u Koloradu, a nije htio da preuzme sve zasluge za veliki trijumf u petak ujutru - iako bi to mogao po svim parametrima.

Postao je prvi čovjek u istoriji koji je zabilježio više od 55 poena, 15 skokova i 15 asistencija na jednoj utakmici, kao i najučinkovitiji NBA igrač u produžetku sa 18 poena, ali je htio da istakne i značaj saigrača u ovom podvigu.

"Kad se neko povredi, što niko ne želi da se desi, neko mora da se istakne i dobije priliku da igra. Mislim da su momci koncentrisani, igraju veoma energično i bili su oštri, čime su doprineli ovoj pobedi", pojasnio je Jokić.

Novinarka je potom postavila sljedeće pitanje:

Kakav je osjećaj poslije neizvjesne pobjede u produžetku za Božić?

Svima je poznato kako je Jokić američkim predstavnicima medija objašnjavao da Srbi slave najradosniji hrišćanski praznik dvije ned‌jelje poslije Božića po gregorijanskom kalendaru, ali se sada nije osvrtao na taj detalj.

"Bila je luda utakmica, a sada je pomalo kasno, tako da je lepo završiti je s pobedom", podvukao je Jokić dok se bližila ponoć u Denveru, prenosi "Sport klub".

Nagetsi su tako prekinuli niz Minesote koja je imala tri pobjede uzastopce, a sljedi im put na Floridu, gd‌je će da igraju protiv Orlanda, pa Majamija.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

Denver

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

Košarka

Šta radi ovaj čovjek: Monstruozni Jokić ubacio 56 poena

2 h

0
Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Košarka

Đoan Penjaroja zna zašto Partizan gubi: Džabari Parker nije najveći problem

18 h

0
Финале Бориковог турнира

Košarka

''Monting'' odbranio pehar na Borikovom turniru

1 d

0
Зенит сјајан домаћин Игокеи: Химна, поштовање и посебна емоција

Košarka

Zenit sjajan domaćin Igokei: Himna, poštovanje i posebna emocija

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

11

36

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner