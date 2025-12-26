Jokić objasnio šta za njega znači rekordni Božić

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je mijenjao tok istorije NBA u utakmici u kojoj je Denver teškom mukom pobijedio Minesotu na parketu u Koloradu, a nije htio da preuzme sve zasluge za veliki trijumf u petak ujutru - iako bi to mogao po svim parametrima.

Postao je prvi čovjek u istoriji koji je zabilježio više od 55 poena, 15 skokova i 15 asistencija na jednoj utakmici, kao i najučinkovitiji NBA igrač u produžetku sa 18 poena, ali je htio da istakne i značaj saigrača u ovom podvigu.

"Kad se neko povredi, što niko ne želi da se desi, neko mora da se istakne i dobije priliku da igra. Mislim da su momci koncentrisani, igraju veoma energično i bili su oštri, čime su doprineli ovoj pobedi", pojasnio je Jokić.

Novinarka je potom postavila sljedeće pitanje:

Kakav je osjećaj poslije neizvjesne pobjede u produžetku za Božić?

Svima je poznato kako je Jokić američkim predstavnicima medija objašnjavao da Srbi slave najradosniji hrišćanski praznik dvije ned‌jelje poslije Božića po gregorijanskom kalendaru, ali se sada nije osvrtao na taj detalj.

"Bila je luda utakmica, a sada je pomalo kasno, tako da je lepo završiti je s pobedom", podvukao je Jokić dok se bližila ponoć u Denveru, prenosi "Sport klub".

Nagetsi su tako prekinuli niz Minesote koja je imala tri pobjede uzastopce, a sljedi im put na Floridu, gd‌je će da igraju protiv Orlanda, pa Majamija.