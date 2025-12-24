Zenit sjajan domaćin Igokei: Himna, poštovanje i posebna emocija

Sjajno gostoprimstvo, organizacija na vrhunskom nivou i najava nastavka uspješne saradnje. Ovo najbolje opisuje minula tri dana košarkaša Igokee u Sankt Peterburgu, gdje su se ruski domaćini potrudili da upriliče toplu dobrodošlicu prijateljima iz Republike Srpske. Posebno emotivno bilo je intoniranje himne “Moja Republika” prije utakmice.

Oduševljenje nije krio ni prvi čovjek VTB lige. Sergej Kuščenko presrećan je što je Igokea, uz Megu, dio “Vinlajn basket kupa” i poručio da se nada uspješnoj saradnji i u godinama koje dolaze.

“Veliko mi je zadovoljstvo što srpski klubovi učestvuju u ovom takmičenju. Njihovo prisustvo donijelo je dosta lijepih stvari. Zadovoljstvo nam je što smi bili domaćini. Himna prije početka utakmice je oduševila sve u dvorani, svi smo punog srca. Ovako nešto ne može da se odglumi nego dolazi direktno od srca”.

Zenit je na terenu opravdao ulogu favorita. Za košarkaške Igokee utakmica protiv velikog protivnika je novo iskustvo za nastavak

sezone.

Utakmica protiv Igokee bila je posljednja za košarkaše Zenita u 2025. godini, dok Igose očekuje još jedan izazov i to u Laktašima protiv čačanskog Borca. Meč je na programu u nedjelju sa početkom u 17 časova.