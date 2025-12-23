Logo
Svetislav Pešić postao najstariji trener u istoriji Evrolige

SRNA

23.12.2025

22:37

Селектор репрезентације Србије Светислав Пешић на конференцији за новинаре након меча са Португалијом
Foto: screenshot / FIBA Media

Nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić, koji se vratio na klupu Bajerna iz Minhena, postao je najstariji trener u istoriji Evrolige.

Pešić, koji ima 76 godina, tri mjeseca i 26 dana, preuzeo je juče Bajern i vodiće ga do kraja sezone.

Bajern je večeras izgubio kod kuće od Hapoela rezultatom 72:82 u meču 18. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi "Hapoela" bio je Elajdža Brajant sa 18 poena, Danijel Oturu je postigao 16, dok su Antonio Blejkni i Kris Džons ubacili po 12 poena.

Reprezentativac Srbije Vasilije Micić nije igrao za Hapoel jer se povrijedio pred početak meča.

U redovima "Bajerna" istakao se Andreas Obst sa 18 poena, Dejvid Mekormak je postigao 12, srpski košarkaš Vladimir Lučić devet, dok je Stefan Jović zabilježio pet poena, tri skoka i dvije asistencije.

Hapoel je vodeći na tabeli Evrolige sa 13 pobjeda i pet poraza, dok je Bajern na 19. mjestu sa učinkom od pet pobjeda i 13 poraza.

Svetislav Pešić

