Svetislav Pešić postao najstariji trener u istoriji Evrolige

Izvor:
SRNA
23.12.2025
22:37
Komentari:0
Nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić, koji se vratio na klupu Bajerna iz Minhena, postao je najstariji trener u istoriji Evrolige.
Pešić, koji ima 76 godina, tri mjeseca i 26 dana, preuzeo je juče Bajern i vodiće ga do kraja sezone.
Bajern je večeras izgubio kod kuće od Hapoela rezultatom 72:82 u meču 18. kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi "Hapoela" bio je Elajdža Brajant sa 18 poena, Danijel Oturu je postigao 16, dok su Antonio Blejkni i Kris Džons ubacili po 12 poena.
Reprezentativac Srbije Vasilije Micić nije igrao za Hapoel jer se povrijedio pred početak meča.
U redovima "Bajerna" istakao se Andreas Obst sa 18 poena, Dejvid Mekormak je postigao 12, srpski košarkaš Vladimir Lučić devet, dok je Stefan Jović zabilježio pet poena, tri skoka i dvije asistencije.
Hapoel je vodeći na tabeli Evrolige sa 13 pobjeda i pet poraza, dok je Bajern na 19. mjestu sa učinkom od pet pobjeda i 13 poraza.
Košarka
3 h0
Košarka
3 h0
Košarka
4 h0
Košarka
5 h0
Najnovije
Najčitanije
22
53
22
40
22
37
22
32
22
18
Trenutno na programu