Jurica Žuža za ATV: ''Vremena se promijenila, dolaze drugačije generacije košarkaša''

Nekadašnji igrač Zadra i brojnih evropskih timova već pet godina neizostavan je dio stručnog štaba Aleksandra Sekulića. Zajedno sa slovenačkim strategom radio je Nimburku i Lokomotivi Kubanj, a trenerski put ove sezone odveo ih je na obalu Baltičkog mora u Sankt Peterburg.

Iako je u Zenitu dosta posla Žuža sa velikom pažnjom prati sva košarkaška dešavanja. Nova sezona u Evroligi donijela je brojne trenerske rokade, a ceh plaćaju najtrofejniji evropski treneri, koji ne uspijevaju da pronađu pravu komunikaciju sa novim generacijama igrača.

Problema zato nema u Sankt Peterburgu gdje se ove sezone juriša na sve trofeje. Glavni cilj je povratak šampionske titule u klupske vitrine nakon tri sezone.