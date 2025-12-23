Logo
Jurica Žuža za ATV: ''Vremena se promijenila, dolaze drugačije generacije košarkaša''

ATV

23.12.2025

19:58

Јурица Жужа за АТВ: ''Времена се промијенила, долазе другачије генерације кошаркаша''
Foto: ATV

Jurica Žuža je dobro poznato ime ljubiteljima regionalne košarke.

Nekadašnji igrač Zadra i brojnih evropskih timova već pet godina neizostavan je dio stručnog štaba Aleksandra Sekulića. Zajedno sa slovenačkim strategom radio je Nimburku i Lokomotivi Kubanj, a trenerski put ove sezone odveo ih je na obalu Baltičkog mora u Sankt Peterburg.

Игокеа

Košarka

Igokea poražena od Zenita

Iako je u Zenitu dosta posla Žuža sa velikom pažnjom prati sva košarkaška dešavanja. Nova sezona u Evroligi donijela je brojne trenerske rokade, a ceh plaćaju najtrofejniji evropski treneri, koji ne uspijevaju da pronađu pravu komunikaciju sa novim generacijama igrača.

КК Игокеа

Košarka

Organizacija Winline Basket kupa na vrhunskom nivou, podsjeća na NBA utakmice

Problema zato nema u Sankt Peterburgu gdje se ove sezone juriša na sve trofeje. Glavni cilj je povratak šampionske titule u klupske vitrine nakon tri sezone.

