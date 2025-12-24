Logo
Drama u Dalasu: Jedan potez skupo koštao Denver

24.12.2025

08:42

Драма у Даласу: Један потез скупо коштао Денвер
Foto: Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

Košarkaši Denver Nagetsa ostali su noćas bez pobjede u NBA ligi na zaista dramatičan način, pošto je Pejton Votson u posljednjem napadu Natetsa promašio šut za tri poena iz potpuno izgrađene pozicije iz ćoška u Dalasu - 131:130!

Bio je to meč pun uspona i padova za tim Nikole Jokića, koji je dva puta uspijevao da stigne ogroman rezultatski minus i sve je na kraju stalo u posljednji napad i šut posle tajmauta.

Djelovalo je sve najidealnije moguće - Nikola Jokić podijelio je pas u ćošak, tamo je loptu sačekao Votson, šutirao je potpuno sam na šutu za tri poena, ali je promašio, pa je Dalas Maveriski ipak uspjeli da ostvare pobjedu.

Jokić je meč završio sa 29 poena uz sedam skokova i 14 asistencija za 36 minuta na parketu. Šutirao je 7/12 za dva poena i 5/10 za tri poena, dok nije nijednom išao na liniju za slobodna bacanja.

Može se reći da je Denver pobjede na ovom meču ipak koštala katastrofalno odigrana prva četvrtina, koju su izgubili sa čak 41:27, prenosi Telegraf. Jurio je nakon toga Adelmanov tim rezultat cijeli meč, istrošio dosta energije kako bi se vratio, što je na kraju i učinio.

Сјеверна Македонија

Region

Sjeverna Makedonija proglasila kriznu situaciju

Jokić je pogotkom na 32 sekunde do kraja smanjio rezultat na samo poen razlike, a nakon tajmauta Dalasa Nembhard je promašio šut za Maverikse i dao priliku Denveru u preostalih osam sekundi, što nije iskorišćeno.

Najefikasniji u redovima Dalasa bio je Kuper Fleg, novo NBA čudo, sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija, dok je Entoni "Obrva" Dejvis ubacio 31 poen uz devet skokova i četiri asistencije.

Pored Jokića se u Denveru još istakao i Džamal Marej sa 31 poenom, sedam skokova i 14 asistencija, dok je Tim Hardavej ubacio 23 poena.

Denver

Košarka

