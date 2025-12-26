Šta radi ovaj čovjek: Monstruozni Jokić ubacio 56 poena

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Minesotu Timbervulvse rezultatom 142:138 u noći iza nas.

NBA svake godine za Božić donese neke spektakularne utakmice, a verujte da je spektakl blaga reč za ono što su priredili Nikola Jokić i Denver Nagetsi.

Tim iz Kolorada pobijedio je rezultatom 142:138, a Nikola Jokić je ubacio 56 poena uz 16 skokova i 15 asistencija!

"Monstruozna" partija srpskog centra donijela je Nagetsima pobjedu poslije produžetka. Vjerovali ili ne, ovo je prvi put u istoriji NBA lige da je neko ubacio 55 poena i imao makar 15 skokova i 15 asistencija.

Ovo je treći najveći broj poena koji je neki košarkaš postigao na Božić.

Jokićevih 56 poena protiv Minesote "sjede" iza Vilta Čemberlejna koji je 1961. godine upisao 59 poena i naravno žive legende Bernada Kinga koji je rekordnih 68 poena postigao na Božić 1984. godine u dresu Njujork Niksa.

Jokića je ispratio sjajni Džamal Marej sa 35 poena i 10 asistencija, dok je 19 imao Tim Hardavej Džunior, a Spenser Džons 12 uz 8 uhvaćenih skokova.

Što se tiče Minesote, njih je predvodio Entoni Edvards sa 44 poena, a on je utakmicu završio prije vremena zbog isključenja. Džulijus Rendl je imao 32 poena, 7 skokova i 6 asistencija, dok je Džejden Mekdenijels upisao 21 poen i po 4 skoka i asistencije.