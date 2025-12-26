Logo
Large banner

Šta radi ovaj čovjek: Monstruozni Jokić ubacio 56 poena

Izvor:

ATV

26.12.2025

09:01

Komentari:

0
Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Minesotu Timbervulvse rezultatom 142:138 u noći iza nas.

NBA svake godine za Božić donese neke spektakularne utakmice, a verujte da je spektakl blaga reč za ono što su priredili Nikola Jokić i Denver Nagetsi.

Ротација полиција

Svijet

Pijana žena se zakucala u porodicu koja se vraćala sa proslave: Preživio samo dječak (3)

Tim iz Kolorada pobijedio je rezultatom 142:138, a Nikola Jokić je ubacio 56 poena uz 16 skokova i 15 asistencija!

"Monstruozna" partija srpskog centra donijela je Nagetsima pobjedu poslije produžetka. Vjerovali ili ne, ovo je prvi put u istoriji NBA lige da je neko ubacio 55 poena i imao makar 15 skokova i 15 asistencija.

Ovo je treći najveći broj poena koji je neki košarkaš postigao na Božić.

Jokićevih 56 poena protiv Minesote "sjede" iza Vilta Čemberlejna koji je 1961. godine upisao 59 poena i naravno žive legende Bernada Kinga koji je rekordnih 68 poena postigao na Božić 1984. godine u dresu Njujork Niksa.

Jokića je ispratio sjajni Džamal Marej sa 35 poena i 10 asistencija, dok je 19 imao Tim Hardavej Džunior, a Spenser Džons 12 uz 8 uhvaćenih skokova.

Ilon Mask

Svijet

Mask: Glavni grad Belgije više nije belgijski

Što se tiče Minesote, njih je predvodio Entoni Edvards sa 44 poena, a on je utakmicu završio prije vremena zbog isključenja. Džulijus Rendl je imao 32 poena, 7 skokova i 6 asistencija, dok je Džejden Mekdenijels upisao 21 poen i po 4 skoka i asistencije.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

NBA

NBA liga

Denver Nagetsi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ходање природа шетња човјек

Zdravlje

Tri jednostavne navike koje produžavaju život

3 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Stiže teška zima: Tri znaka horoskopa se suočava sa izazovima

3 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

3 h

0
Хеликоптер

Svijet

Pri padu helikoptera stradalo pet osoba

3 h

0

Više iz rubrike

Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Košarka

Đoan Penjaroja zna zašto Partizan gubi: Džabari Parker nije najveći problem

18 h

0
Финале Бориковог турнира

Košarka

''Monting'' odbranio pehar na Borikovom turniru

1 d

0
Зенит сјајан домаћин Игокеи: Химна, поштовање и посебна емоција

Košarka

Zenit sjajan domaćin Igokei: Himna, poštovanje i posebna emocija

1 d

0
Враћа се Алекса Аврамовић: Играће против Звезде и Партизана

Košarka

Vraća se Aleksa Avramović: Igraće protiv Zvezde i Partizana

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

11

36

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner