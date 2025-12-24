''Monting'' odbranio pehar na Borikovom turniru

Ekipa ''Montinga'' iz Teslića odbranila je pehar na Borikovom turniru u malom fudbalu. U finalu odigranom u banjalučkom hramu sporta savladali su Penda Bistricu nakon boljeg izvođenja penala.

Nakon regularnih 40 minuta rezultat je bio neriješen - 3:3, da bi u penal seriji Vladimir Džombić promašio jedan od penala za ekipu Pende, dok je na drugoj strani Monting bio siguran i na kraju došao do novog pehara.

Mateus Isaias proglašen je za najboljeg igrača turnira, dok je na drugoj strani najbolji golman Darko Milanović.

Pobjedničkoj ekipi pripao je ček od 25.000 KM. Ove godine na turniru je učestvovao rekordan broj ekipa. Ukupno se igralo u devet starosnih kategorija, a danas je bio veliki finalni dan koji je ispratio veliki broj navijača u dvorani Borik.