Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

U objavi na mreži X, Mask je poručio da će svijet postati ''nevjerovatan“ zahvaljujući vještačkoj inteligenciji i robotima koji, kako tvrdi, mogu da omoguće održivo obilje za sve.

Poruka je u vrlo kratkom roku prikupila milione pregleda i desetine hiljada interakcija, što pokazuje koliko Maskove vizije i dalje snažno utiču na globalnu teh. javnost. Njegova tvrdnja se uklapa u narativ koji godinama gradi, ideju da će automatizacija, AI sistemi i humanoidni roboti preuzeti većinu rada koji danas obavljaju ljudi.

Will it look like this? pic.twitter.com/EuGxscwi7i — Douglas A. Boneparth (@dougboneparth) December 18, 2025

Mask već duže vrijeme govori o budućnosti u kojoj će roboti proizvoditi hranu, energiju i robu uz minimalne troškove, dok bi vještačka inteligencija optimizovala čitave ekonomske sisteme. U takvom scenariju, klasični problemi poput nestašice resursa i ograničenog pristupa osnovnim dobrima, prema njegovom mišljenju, mogli bi da postanu stvar prošlosti.

Istovremeno, ova poruka dolazi u trenutku kada se vode ozbiljne rasprave o tome kakav će uticaj AI imati na tržište rada. Dok jedni upozoravaju na masovna otpuštanja i rast nejednakosti, Mask insistira na dugoročnoj slici u kojoj tehnologija stvara višak vrijednosti i podiže životni standard na globalnom nivou.

The future is going to be AMAZING with AI and robots enabling sustainable ABUNDANCE for all! — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2025

Njegova izjava nije nova po tonu, ali jeste po jednostavnosti. Bez tehničkih detalja i bez objašnjenja ''kako“, Mask je još jednom nacrtao krajnji cilj koji vidi ispred tehnološkog razvoja. Svijet u kome obilje više nije privilegija, već podrazumijevano stanje.

Da li je takva budućnost realna ili samo još jedna tehnološka vizija koja zvuči bolje na mrežama nego u praksi, ostaje otvoreno pitanje. Jedno je sigurno. Kada Ilon Mask govori o AI i robotima, svijet i dalje sluša.

(Telegraf Biznis)