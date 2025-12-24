Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

Izvor:
Telegraf
24.12.2025
21:40
Komentari:0
Ilon Mask ponovo je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama jednom kratkom porukom koja nosi veliku poruku o budućnosti čovječanstva.
U objavi na mreži X, Mask je poručio da će svijet postati ''nevjerovatan“ zahvaljujući vještačkoj inteligenciji i robotima koji, kako tvrdi, mogu da omoguće održivo obilje za sve.
Poruka je u vrlo kratkom roku prikupila milione pregleda i desetine hiljada interakcija, što pokazuje koliko Maskove vizije i dalje snažno utiču na globalnu teh. javnost. Njegova tvrdnja se uklapa u narativ koji godinama gradi, ideju da će automatizacija, AI sistemi i humanoidni roboti preuzeti većinu rada koji danas obavljaju ljudi.
Will it look like this? pic.twitter.com/EuGxscwi7i— Douglas A. Boneparth (@dougboneparth) December 18, 2025
Mask već duže vrijeme govori o budućnosti u kojoj će roboti proizvoditi hranu, energiju i robu uz minimalne troškove, dok bi vještačka inteligencija optimizovala čitave ekonomske sisteme. U takvom scenariju, klasični problemi poput nestašice resursa i ograničenog pristupa osnovnim dobrima, prema njegovom mišljenju, mogli bi da postanu stvar prošlosti.
Istovremeno, ova poruka dolazi u trenutku kada se vode ozbiljne rasprave o tome kakav će uticaj AI imati na tržište rada. Dok jedni upozoravaju na masovna otpuštanja i rast nejednakosti, Mask insistira na dugoročnoj slici u kojoj tehnologija stvara višak vrijednosti i podiže životni standard na globalnom nivou.
The future is going to be AMAZING with AI and robots enabling sustainable ABUNDANCE for all!— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2025
Njegova izjava nije nova po tonu, ali jeste po jednostavnosti. Bez tehničkih detalja i bez objašnjenja ''kako“, Mask je još jednom nacrtao krajnji cilj koji vidi ispred tehnološkog razvoja. Svijet u kome obilje više nije privilegija, već podrazumijevano stanje.
Da li je takva budućnost realna ili samo još jedna tehnološka vizija koja zvuči bolje na mrežama nego u praksi, ostaje otvoreno pitanje. Jedno je sigurno. Kada Ilon Mask govori o AI i robotima, svijet i dalje sluša.
Nauka i tehnologija
12 h0
Nauka i tehnologija
13 h0
Nauka i tehnologija
13 h0
Nauka i tehnologija
13 h0
Najnovije
Najčitanije
23
00
22
48
22
45
22
40
22
34
Trenutno na programu