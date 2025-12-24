Logo
Large banner

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

Izvor:

Sputnjik

24.12.2025

12:09

Komentari:

0
"Роскосмос" најавио: Прва руска лунарна електрана до 2036. године

"Roskosmos" je potpisao ugovor sa Naučno-proizvodnim udruženjem "Lavočkina" o izgradnji ruske lunarne elektrane do 2036. godine, saopštila je pres-služba državne korporacije.

„U decembru 2025. godine ‘Roskosmos’ je zaključio državni ugovor sa Naučno-proizvodnim udruženjem 'Lavočkina' za izvođenje radova do 2036. godine na stvaranju ruske lunarne elektrane. Rokovi realizacije ugovora: 2025–2036. godine“, navodi se u saopštenju.

Horoskop

Zanimljivosti

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Tokom tog perioda treba da bude realizovano: stvaranje kosmičkih letjelica, zemaljska eksperimentalna ispitivanja, letna ispitivanja, kao i uspostavljanje infrastrukture na Mjesecu, prenosi Sputnjik.

Podijeli:

Tagovi:

elektrana

Mjesec

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Odluka Hrvatske ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa

21 min

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

18 min

0
Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао

Zanimljivosti

Milicu momak ostavio jer je imala 136 kilograma: Ono što je uslijedilo niko nije očekivao

24 min

0
ТЕ Гацко поново ван мреже

Ekonomija

TE Gacko ponovo van mreže

31 min

0

Više iz rubrike

Малвер заразио скоро два милиона Андроид уређаја широм свијета

Nauka i tehnologija

Malver zarazio skoro dva miliona Android uređaja širom svijeta

2 h

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Najgori internet pregledač za privatnost korisnika

1 d

0
Италија казнила Епл са 115 милиона долара

Nauka i tehnologija

Italija kaznila Epl sa 115 miliona dolara

1 d

0
Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Nauka i tehnologija

Samsung predstavlja frižider s vještačkom inteligencijom

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

12

01

Minić: Odluka Hrvatske ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner