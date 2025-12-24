"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

"Roskosmos" je potpisao ugovor sa Naučno-proizvodnim udruženjem "Lavočkina" o izgradnji ruske lunarne elektrane do 2036. godine, saopštila je pres-služba državne korporacije.

„U decembru 2025. godine ‘Roskosmos’ je zaključio državni ugovor sa Naučno-proizvodnim udruženjem 'Lavočkina' za izvođenje radova do 2036. godine na stvaranju ruske lunarne elektrane. Rokovi realizacije ugovora: 2025–2036. godine“, navodi se u saopštenju.

Tokom tog perioda treba da bude realizovano: stvaranje kosmičkih letjelica, zemaljska eksperimentalna ispitivanja, letna ispitivanja, kao i uspostavljanje infrastrukture na Mjesecu, prenosi Sputnjik.