Najgori internet pregledač za privatnost korisnika

23.12.2025
08:21
Iako je Google Chrome najpopularniji internet pregledač na svijetu, novi izvještaj o privatnosti korisnika pokazuje da se ovaj pregledač nalazi među najlošije rangiranim kada je riječ o zaštiti ličnih podataka.
Prema analizi koja je upoređivala više poznatih internet pregledača, Chrome ima visok stepen prikupljanja korisničkih podataka i slabije mehanizme zaštite od praćenja u odnosu na konkurenciju. Izvještaj ukazuje da Chrome omogućava lakše praćenje aktivnosti korisnika putem kolačića i drugih tehnologija za identifikaciju na mreži.
Razlog za ovakav plasman, navodi se, leži u poslovnom modelu kompanije Google, koji se u velikoj mjeri oslanja na oglašavanje i analizu korisničkog ponašanja. Iako Chrome nudi određene opcije za podešavanje privatnosti, one često nisu podrazumijevano uključene, niti su dovoljno transparentne prosječnom korisniku.
Analiza, koju je u decembru sproveo "Digitain", ChatGPT Atlas se pokazao kao najgori internet pregledač u sektoru zaštite ličnih podataka korisnika. Ovo ne predstavlja veliko iznenađenje, s obzirom na to da je pregledač kompanije OpenAI prilično nov, ali je zato drugo mjesto za Google Chrome prilično problematično.
S druge strane, pregledači koji su fokusirani na privatnost, kakvi su Brave ili Mullvard Browser, dobili su znatno bolje ocijene zahvaljujući agresivnijoj blokadi tragača i minimalnom prikupljanju podataka.
Stručnjaci poručuju da korisnici koji žele veću kontrolu nad svojim digitalnim tragom treba da razmotre alternativne pregledače, kao i da dodatno obrate pažnju na podešavanja privatnosti, bez obzira na to koji pregledač koriste, prenose "Vesti-online".
