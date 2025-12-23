Cijena teletine otišla drastično, potrošači glavu okreću i od čajne

Cijene mesa i suhomesnatih proizvoda u Srpskoj ne prestaju da rastu, a posebno je otišla cijena teletine.

U nazad godinu dana, u kategoriji ovih roba, najviše je poskupjela teletina.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, kilogram telećeg mesa bez kosti u novembru ove godine u prosjeku je koštao 32,6 KM. U istom periodu prošle godine, cijena teletine iznosila je 26,5 KM. Nije teško izračunati da je teleće meso za samo godinu dana poskupjelo za 23%.

U ovom periodu, cijena junetine sa kostima otišla je sa 14,7 na 17,9 KM u prosjeku, ili za 21%.

Unazad godinu dana, poskupjeli su i suhomesnati, te mliječni proizvodi.

S druge strane, cijene pomenutih proizvoda drastično su otišle unazad samo 5 godina.

Tako je teletina otišla za čak 13,4, a junetina za skoro 10 KM po kilogramu.

Kad je riječ o suhomesnatim proizvodima, čajna kobasica je poskupjela za 8 KM, suvi svinjski vrat za 6, a šunkarica i mortadela za 5 KM po kilogramu.

Unazad pola decenije, cijena tvrdog žutog sira je otišla sa 10,7 na 17 KM u prosjeku, dok je kilogram maslaca poskupio sa 21,7 na 34 KM. Dakle, kilogram sira danas je skuplji za čak 59%, dok je cijena maslaca za 5 godina otišla za 57%, prenosi Srpskainfo.