Veći računi za struju od 1. februara, evo za koliko

Autor:

Bojan Nosović

22.12.2025

11:12

Већи рачуни за струју од 1. фебруара, ево за колико
Foto: ATV

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je danas na 157. redovnoj sjednici, nakon razmatranja, između ostalih, donijela Odluku o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj - distributivna mrežarina.

"Regulatorna komisija je u tarifnom postupku djelimično prihvatila zahtjeve distributera električne energije u Republici Srpskoj za povećanje mrežarine, što, kada govorimo o kupcima iz kategorije domaćinstva, na ukupnom računu za utrošenu električnu energiju predstavlja povećanje od 10%, odnosno povećanje od 6% za privredu", istakao je sekretar Regulatorne komisije, Aleksandar Jegdić.

Kako je dodao, primjena navedenih odluka počeće od 1. februara 2026. godine.

"Zbog izgradnje velikog broja malih proizvodnih postrojenja, u cilju ravnomjerne raspodjele troškova, Regulatorna komisija je, po prvi put u Republici Srpskoj i BiH, utvrdila i tarifne stavove za korisnike distributivnih sistema proizvođače električne energije, čije su male elektrane priključene na distributivnu mrežu električne energije", rekla je Tanja Vuković, tarifni analitičar.

Ona ističe da to praktično znači da će male solarne elektrane i druge elektrane priključene na distributivnu mrežu ubuduće plaćati pripadajuće troškove distributivne mrežarine.

policija hrvatska

Region

Dvojica mladića stradala u nesreći: Saobraćaj satima bio obustavljen

"Budući da je distributivna mrežarina jedan od elemenata tarifnih stavova za javno snabdijevanje električnom energijom, to je Regulatorna komisija, po službenoj dužnosti, bila u obavezi da izmijeni i postojeću odluku kojom su definisani tarifni stavovi za javno snabdijevanje", istakla je Vukovićeva.

Ona je istakla da u navedenoj odluci nije mijenjana cijena energije, kao drugi elemenat ukupne cijene, već su samo uobzirene izmjene mrežarine.

