Cijena zlata dostigla novi rekordnu vrijednost

22.12.2025

08:54

Цијена злата достигла нови рекордну вриједност
Foto: Pixabay

Cijena zlata je u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima trgovanja prvi put od oktobra dostigla novu rekordnu vrijednost, podstaknuta snažnom potražnjom investitora i rastućim globalnim neizvjesnostima.

Cijena jedne fine unce (31,1 gram) porasla je i do jedan i po odsto, popevši se na nešto više od 4.403 američka dolara.

plaza more

Ekonomija

Ljetovanje u Grčkoj 99 evra: Ovo su najjeftinije ponude za predsezonu

Riječ je o prvom novom rekordu od oktobra, kada je cijena zlata tokom višednevnog snažnog rasta dostigla nivo iznad 4.380 dolara, da bi se u narednim nedjeljama povremeno povlačila ispod granice od 4.000 dolara.

Najnovijim rastom zlato je uoči kraja godine u plusu oko 68 odsto, čime se svrstava među najtraženije investicione klase u ovoj godini. Istovremeno, plemeniti metal je na putu ka najvećem godišnjem dobitku još od 1979. godine, kada je cijena jedne fine unce porasla čak 127 odsto.

Još snažniji rast ove godine zabilježilo je srebro. Cijena jedne fine unce srebra u ponedjeljak je dostigla novi rekord od gotovo 69,50 dolara. Time je godišnji rast cijene srebra početkom nedjelje uvećan za dodatna tri procentna poena, na ukupno oko 140 odsto.

туча-песница-шака

Hronika

Komšijska rasprava prerasla u tuču: Ima hospitalizovanih

Razlozi snažnog rasta cijena oba plemenita metala su višestruki. U periodima povećane političke i geopolitičke nesigurnosti investitori se tradicionalno okreću takozvanim „sigurnim utočištima“, među kojima zlato i srebro zauzimaju istaknuto mjesto. Uz to, tokom godine brojne centralne banke povećale su svoje zlatne rezerve, dodatno podstičući potražnju i rast cijena na tržištu.

Kombinacija globalnih neizvjesnosti, monetarnih strategija centralnih banaka i snažnog investicionog interesa učinila je plemenite metale jednim od najvećih dobitnika na finansijskim tržištima ove godine.

