Za selidbu u ovo mjesto država daje 30.000 evra

Italijanski gradovi suočeni s padom broja stanovnika nude sve veće podsticaje kako bi privukli nove stanovnike.

Jedan od najnovijih primera dolazi iz Toskane, gdje istorijsko mjesto Kurir nudi finansijsku podršku doseljenicima do oko 30.000 evra.

Lokalne vlasti u Italiji nastavljaju borbu protiv depopulacije, a Radikondoli je dodatno proširio program pomoći. Podsticaji nisu namijenjeni samo kupcima kuća, već i iznajmljivačima, uz niz dodatnih pogodnosti.

Ukupan iznos pomoći za nove stanovnike može dostići oko 30.000 evra. U prvoj fazi programa, koja je počela 2023. godine, građani koji su kupili napuštene kuće i obavezali se da će živeti u Radikondoliju dobijali su do 20.000 evra bespovratno, plus oko 6.000 evra za troškove grejanja i prevoza.

Podsticaji nisu samo za kupce

Prema novim pravilima, svi koji se dosele u Radikondoli do početka 2026. i odluče da iznajmljuju stan ili kuću imaju pravo na subvenciju kojom opština pokriva polovinu kirije tokom prve dvije godine.

Gradonačelnik Radikondolija, Fransesko Guargualini, istakao je da su uvedeni i dodatni podsticaji za studente, korisnike javnog prevoza i građane koji koriste „zelenu“ energiju. Iz opštinskog budžeta izdvojeno je više od 400.000 evra kako bi se privukli novi stanovnici i poboljšao kvalitet života.

Radikondoli je nekada imao oko 3.000 stanovnika, a danas živi samo 966 ljudi. Od 450 kuća, oko sto je prazno, a lokalne vlasti vjeruju da bi ovaj program mogao „oživjeti“ napuštene nekretnine.

Uslovi za podsticaje

Kupci kuća moraju se obavezati da će u Radikondoliju živjeti najmanje deset godina, dok najmoprimci moraju ostati bar četiri godine.

U ponudi su različite nekretnine – od manjih stanova u istorijskom centru mjesta do tradicionalnih toskanskih kuća okruženih vinogradima i maslinjacima. Cijene manjih kuća kreću se od 50.000 do 100.000 evra. Iako neke kuće zahtijevaju renoviranje, zahvaljujući subvencijama, kirije su u pojedinim slučajevima pale i na samo 200 evra mjesečno.

Opštinski zvaničnici ističu da je nakon pokretanja programa broj stanovnika porastao sa oko 900 na 960, što pokazuju da mjere za privlačenje porodica i mladih daju rezultate.

Primjer Radikondolija deo je šire strategije širom Italije. U okviru dodatnog programa iz 2024. godine, u 76 toskanskih mesta sa manje od 5.000 stanovnika nude se bespovratna sredstva od 10.000 do 30.000 evra za obnovu kuća, pokrivajući do 50% troškova adaptacije.