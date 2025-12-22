Logo
Japan ponovo pokreće rad najveće nuklearne elektrane na svijetu

Izvor:

Tanjug

22.12.2025

07:21

Нуклеарна електрана
Foto: Markus Distelrath/Pexels

Skupština prefekture Nigata danas je izglasala povjerenje guverneru te prefekture Hideju Hanazumiju, koji je prošlog mjeseca podržao ponovno pokretanje najveće nuklearne elektrane na svijetu - Kašivazaki-Karive, čime je omogućeno da ta elektrana, koja je zatvorena od 2011. godine ponovo počne sa radom, prenosi Rojters.

Prije glasanja, oko 300 demonstranata, uglavnom starijih ljudi, protestovalo je ispred skupštine prefekture Nigata noseći transparente na kojima je pisalo "Ne nuklearnom oružju" i "Protivimo se ponovnom pokretanju Kašivazaki-Karive".

Kašivazaki-Kariva nalazi se oko 220 kilometara sjeverozapadno od Tokija, i bila je među 54 reaktora koji su zatvoreni nakon što su zemljotres i cunami 2011. godine oštetili elektranu Fukušima Daiči.

Od tada, Japan je ponovo pokrenuo 14 od 33 reaktora koji su još operativni, dok pokušava da smanji uvoz fosilnih goriva.

Kašivazaki-Kariva će biti prva nuklearna elektrana koja ponovo počinje sa radom, a kojim će upravljati kompanija Tokio elektrik pauer (TEPCO), koja je upravljala nuklearnom elektranom Fukušima.

TEPKO razmatra ponovno aktiviranje prvog od sedam reaktora u elektrani 20. januara, objavio je japanski javni servis NHK.

