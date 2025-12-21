Trudnica iz BiH pokušala da opljačka policajku

Trudnica iz Bosne i Hercegovine privedena je sa još jednom saučesnicom nakon što je u Veneciji pokušala da opljačka italijansku policajku.

Kako prenose italijanski mediji, 24-godišnjakinja iz BiH, već poznata venecijanskoj policiji, pokušala je da opljačka majku i kćerku. Ali, ono što nije znala jeste da je izabrala „pogrešnu“ turistkinju.

Naime, starija gospođa iz Rima bila je u posjeti Veneciji sa ćerkom, koja je, inače, pripadnica rimskih karabinjera. Upravo ona je uhapsila trudnicu i jednu njenu saučesnicu. Treća je pobjegla. Događaj se odigrao nedaleko od Trga Svetog Marka.

Policajka je bila ta koja je primijetila da nešto nije u redu. Najprije se sumnjičavo osvrnula na žene oko sebe. Zatim je u rukama jedne od njih vidjela novčanik identičan majčinom. U tom trenutku se predstavila i zaustavila žene. Ona koja je držala novčanik pokušala je da objasni da ga je upravo podigla sa zemlje i željela da ga vrati. Objašnjenje nije nimalo uvjerilo majku i ćerku. Njihovu situaciju dodatno je otežalo to što je jedna od njih iznenada pobjegla.

U međuvremenu, policajka je pozvala kolege iz Venecije, koji su stigli na lice mjesta i preuzeli trudnicu i njenu saučesnicu. Kako je 24-godišnjakinja u drugom stanju, dežurni tužilac Stefano Strino naložio njeno puštanje iz pritvora. Međutim, ubrzo joj je uručeno drugo rešenje o pritvoru zbog ranijih krivičnih djela.