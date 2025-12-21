Papa Lav XIV noću igra onlajn igre

Moderan način života i ljubav prema tehnologiji, po čemu je bio poznat prije nego što je sjeo u Svetu stolicu, papa Lav XIV dokazuje gotovo svakodnevno, a njegov brat Džon Prevost otkriva da nerijetko noću igraju i onlajn igrice.

Prevost je za medije otkrio da nerijetko igraju osmosmjerku i slične igre, kako bi, navodi, papa i dalje ostao u kontaktu sa porodicom.

Papina svestranost posebno dolazi do izražaja i kada se zna da tečno govori engleski, španski, italijanski, francuski, a razumije i portugalski, a trenutni fokus mu je i na njemačkom jeziku.

Da stvar bude još zanimljivija, papa Lav XIV njemački uči putem aplikacije Duoligno. To su potvrdili brojni korisnici ove aplikacije koja služi za učenje svjetskih jezika, navodeći da je papa bio aktivan i u tri sata ujutru.

Rimska "Republika" piše da papa koristi pametni telefon i Vocap za komunikaciju, a oko ruke nosi pametni sat kompanije "Apple".