Putin: Sve više zemalja želi saradnju sa EAEU

Sve više zemalja izražava spremnost za izgradnju odnosa sa Evroazijskom ekonomskom unijom, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Krug preferencijalnih spoljnotrgovinskih partnera EAEU nastavlja da se širi", rekao je Putin na proširenom sastanku Vrhovnog evroazijskog ekonomskog savjeta u Sankt Peterburgu.

Putin je istakao da je Indija izrazila spremnost da intenzivira proces dogovaranja preferencijalnog sporazuma sa EAEU.

"U toku je razrada preferencijalnog sporazuma sa Indijom, zemljom koja vodi suverenu politiku i pouzdanim partnerom sa tržištem od 1,5 milijardi ljudi i BDP-om od oko četiri biliona dolara", istakao je Putin.